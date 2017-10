Magické kroužky, které mohou zacvičit složením poslanců. Doplatí na ně i Sobotka?

Před sedmi lety vynesly preferenční hlasy do sněmovny téměř čtvrtinu poslanců. 48 kandidátů. Mezi šťastné patřil například nynější ministr Jan Chvojka (ČSSD), z dolní komory se naopak musel poroučet exministr vnitra Ivan Langer (ODS).

Také letos mohou kroužky, jimiž voliči na kandidátce případně označí až čtyři své favority, opět složení sněmovny obměnit.



Podle důvěryhodného zdroje LN blízkého vedení ČSSD vedou někteří brněnští straníci akci namířenou proti Bohuslavu Sobotkovi. Doporučují údajně premiéra nekroužkovat. Tím by se zvýšila šance, že ho přeskočí někdo z nižších příček kandidátky, jehož voliči naopak zakroužkují. Bohuslav Sobotka je přitom jedničkou jihomoravské kandidátky. Ačkoli se Sobotkovi vnitrostraničtí oponenti Michal Hašek a Jeroným Tejc z politiky stáhli, na 6 .místě kandidátky figuruje jejich spojenec a brněnský exprimátor Roman Onderka.

„O žádné kampani nevím. V ČSSD je v rámci těchto voleb povolena osobní kampaň jednotlivých kandidátů do sněmovny. S ohledem na tuto skutečnost se můžete setkat s výzvou některých kandidátů (mě nevyjímaje) ke spoluobčanům o podporu formou preferenčního hlasu,“ napsal LN exprimátor Brna. Sobotka na dotaz nereagoval.

„V roce 2010 běžela kampaň, aby lidé kroužkovali čtyři poslední jména na kandidátce, což skutečně zarezonovalo,“ připomíná politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci. Tak výrazný efekt jako v roce 2010 sice letos neočekává, ale v jednotlivých případech může nastat.

Oblibu kroužků potvrzuje Jan Hartl z agentury STEM: „Kroužkování je vnímáno jako pozitivní. Lidé mají pocit, že s kandidátkami mohou něco udělat. Překonává rigidnost sestavování kandidátek ve stranách.“

Preferenční hlasy dokážou zajistit křesla až patnácti uchazečům

Jaderný fyzik a předseda Nadace Charty 77 František Janouch byl před sedmi lety přesvědčen, že nabídku osobností politických stran, které mají šanci se dostat do sněmovny, je třeba obměnit. V iniciativě Defenestrace 2010 proto vyzval voliče, aby zakroužkovali čtyři nejníže umístěné lidi na stranických kandidátkách. Zdánlivě banální doporučení. Ale zafungovalo tak, že volby přinesly nečekané zvraty.

Do sněmovny se nedostal například exministr vnitra Ivan Langer (ODS). Naopak životní úspěch a start kariéry tehdy zažil nynější ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jan Chvojka (ČSSD). Byl přitom až na 19. místě „oranžové“ kandidátky v Pardubickém kraji. Díky 3034 kroužkům od voličů však přeskákal většinu zasloužilých spolustraníků a skončil na druhé příčce, což mu zajistilo poslanecký mandát.

Lidé sílu kroužku znají

Podle odborníků i politiků lze něco podobného očekávat i letos. „Značná část voličů se již naučila preferenční hlasy využívat. Jsem přesvědčen, že kroužky budou hýbat kandidátkami,“ řekl LN uznávaný sociolog Jan Herzmann. „Nedokážu sice říci, kdo to konkrétně bude, ale troufnu si odhadnout, že zhruba deset až patnáct poslanců se do sněmovny dostane díky kroužkům,“ dodal.

Jak se vlastně kroužkuje? Voliči mohou při svém rozhodování zvažovat nejen hlas pro stranu a hnutí, jejichž volební lístek vhodí do urny. Mají možnost vybírat iz nabídky kandidátů. Stačí jen pořadové číslo preferované osobnosti na volebním lístku označit kroužkem, odtud pojem kroužkování. Celkem mohou voliči takto podpořit na jednom hlasovacím lístku až čtyři kandidáty.

Tradičně nejvíce preferenčních hlasů získávají celostátní lídři

O kroužkování však leccos ví i řadový poslanec a sněmovní matador Marek Benda (ODS). V inkriminovaném roce 2010, kdy se poprvé rozjela vlna kroužkování, výrazně bodoval.

Díky 8424 preferenčním hlasům skočil do sněmovny z nevolitelného 17. místa na kandidátce své strany. A nejen to. Své skokanské dovednosti zopakoval i o tři roky později. To už z příjemnějšího 10. místa, na němž získal 5336 kroužků. Věří si i letos, kdy je šestkou v Praze.

„Skoro si myslím, že se to lidé naučili a bude se kroužkovat znovu,“ uvedl pro LN Marek Benda. Podle něj to je fenomén, který platí nejen v zavedených stranách. A jako příklad zmínil kroužkování ve volbách 2013, které poslalo do sněmovny z nevolitelného místa do té doby neznámého středočeského politika hnutí ANO Miloše Babiše, jehož příjmení se shoduje s lídrem Andrejem Babišem. Miloš Babiš tehdy získal 8626 preferenčních hlasů.

Jen to nepřehnat

Benda však zároveň varuje, že kampaň s kroužkováním jednoho kandidáta se nesmí přehnat. Mohlo by to mít negativní efekt. „Když zdůrazňujete příliš své číslo, hrozí, že tím zamáznete číslo své strany,“ vysvětlil. Voliči v domnění, že volí konkrétního kandidáta, mohou omylem vložit do obálky kandidátku strany se shodným číslem. Uvnitř strany také panuje úzus, že sice kandidáti mohou vyzývat ke kroužkování, neměli by však proti ostatním lidem na své kandidátce vést negativní kampaň.

Podle sociologů se kroužkování uplatňuje v regionech rozličně. Výzkumy v minulosti ukázaly, že bývá populární jednak v krajích, které leží více na periferii a jež jsou zahleděné více do sebe, a pak v Praze. „V hlavním městě volí velká část voličů intelektuálního typu. Hodně přemýšlejí o své volbě. K tomu patří i to, že si v kandidátkách vybírají, koho jmenovitě v Poslanecké sněmovně chtějí,“ vysvětluje Herzmann.

i ministr Jan Chvojka, jednička pardubické kandidátky ČSSD. Podle něj by byla škoda, kdyby se letos nevyužily. „Lidé, kteří jdou volit, by neměli zapomínat, že mají možnost vybrat si z kandidátní listiny kandidáty, kterým nejvíce důvěřují,“ napsal LN. Samotné kroužky pak Chvojka chápe jako ocenění práce politika.

Jak naložit s kroužky

■ Na hlasovacím lístku může volič vyznačit jednoho až čtyři kandidáty, které by přednostně zvolil do Poslanecké sněmovny.

■ Aby byla jeho volba platná, musí zakroužkovat pořadové číslo svého favorita.

■ Volební zákon se postupně měnil směrem k větší vstřícnosti vůči preferenčnímu hlasování. Ještě v roce 1998 byli kvůli složitému systému zvoleni kroužkováním jen dva poslanci. O dvanáct let později už to byla téměř čtvrtina sněmovny.

■ U stran s větší podporou disciplinovaných voličů, jakou se pyšní tradičně komunisté, nebývá kroužkování tak časté.

Liberální voličská základna a vysokoškolsky vzdělaní lidé si naopak chtějí kandidátky sami upravit.