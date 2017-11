Asie láká české pivovary. Krušovice míří na čínský trh

PRAHA Zhruba 550 milionů hektolitrů piva vypijí ročně obyvatelé Číny. Z toho pouhých 34 tisíc hektolitrů pochází z Česka. Na obřím čínském trhu, který je i z hlediska výroby ve výši zhruba 480 milionů hektolitrů největší na světě (Česko vaří ročně 20,5 milionu), teď zkusí štěstí i česká dcera koncernu Heineken. Trojka mezi zdejšími pivovary tam od příštího roku začne exportovat značku Krušovice.

„Ze vzdálenějších zemí dlouhodobě vyvážíme krušovické pivo například do Vietnamu, Izraele a také Iráku. Momentálně připravujeme export krušovického piva do Číny, kde je velký zájem o české ležáky,“ potvrdila LN mluvčí Heinekenu ČR Jana Austová Pikardová.



Nejde ze začátku o zanedbatelné množství, i když z pohledu celého čínského trhu je to kapka v moři. „Na příští rok plánujeme dovézt do Číny více než půl milionů třetinkových lahví Krušovic Imperial,“ dodává Pikardová.



Krušovice mezi top značkami

Značce Krušovice nahrává fakt, že ji mateřská společnost Heineken zařadila mezi osm top mezinárodních značek celé skupiny s cílem rozšířit jejich export do významného počtu zemí.

Českému exportu jednoznačně vládnou země Evropské unie. Zdejší pivovary do 25 z nich vyvezly loni 3,7 milionu hektolitrů, což je 84 procent celého českého exportu piva. Na 73 zemí mimo EU připadá jen 687 tisíc hektolitrů. Nejvíc putuje do Ruska a Jižní Koreje.

Čína je, na rozdíl třeba od Vietnamu, pro naprostou většinu tuzemských pivovarů dosud neobjevenou asijskou zemí. Pivo tam nevyváží ani lídr českého trhu Plzeňský Prazdroj, i když podle nepotvrzených informací LN jeho majitel – japonský koncern Asahi – o této možnosti uvažuje, ani dvojka Pivovary Staropramen. Ty se prosazují spíš v Jižní Koreji, Japonsku a Vietnamu a nově i v dalším vzdáleném kontinentu – v Austrálii.

Z největších českých producentů tak dosud exportuje pivo do Číny jen čtyřka trhu Budějovický Budvar, případně z menších pak částečně skupina Pivovary Lobkowicz, která však podobné údaje nezveřejňuje.

A je tedy možné, že většina dosavadního exportu do Číny ve výši 34 tisíc hektolitrů (6,8 milionu půllitrů) pochází z Českých Budějovic.

Budvar prodává své pivo ve 20 asijských zemích, nejvíc ve Vietnamu. „Asie je pro nás z dlouhodobého hlediska strategický kontinent, protože podle prognóz tam poroste celková spotřeba piva a bude se zvyšovat i poptávka pro prémiových importovaných pivech. I my zde tedy vidíme významnou obchodní příležitost,“ uvedla vedoucí exportního oddělení Budvaru Renata Pánková.

S Asií a konkrétně s Koreou má velké plány i Prazdroj. Připadá na něj 118 tisíc hektolitrů z celkem 129 tisíc hektolitrů, které tam vyvezly loni české pivovary. Korejci si za pivo rádi připlatí – v hospodě tam prý za půllitr piva Pilsner Urquell zaplatí v přepočtu i 500 korun.

Český Kozel předčí Guinness?

Aktuálně v Koreji prodává Prazdroj zhruba 40 tisíc hektolitrů černého piva značky Velkopopovický Kozel, což je polovina toho, kolik v zemi prodá světový lídr v černém pivu irský Guinness. Jenže zatímco Guinness roste na korejském trhu údajně o pět až devět procent ročně, český černý Kozel každoročně o 50 procent. „Očekáváme proto, že bychom mohli do dvou let Guinness dorovnat a v horizontu tří let převzít roli lídra,“ věří si mluvčí Prazdroje Jitka Němečková.

Pivovary spoléhají na to, že české prémiové značky mají v Asii dobrý zvuk a lze je tam prodávat s mnohem vyšší marží než v Evropě. I tak ale podle odborníků z branže nemá takový export velký ekonomický smysl a vzdálené trhy budou pro český vývoz spíše doplňkovou záležitostí.

„Každý velký světový výrobce jak může, tam spíš vaří pivo na základě licenční výroby. Pivovary musejí mít k přímému exportu hodně vážný důvod. Jako je v případě Budvaru ochranná známka a důraz na originalitu,“ říká nezávislý pivovarnický expert Jan Veselý.