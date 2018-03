‚Krym je Rusko,‘ zní z davu. Noc v krymské metropoli Simferopol

SIMFEROPOL/PRAHA „Krym je Rusko! Navždy!,“ zní zcela zaplněným náměstím v krymské metropoli Simferopolu. Právě tu vrcholí koncert k prezidentských volbám a když moderátor hlásí, že Vladimír Putin má v celoruském měřítku před 70 procent a na Krymu získal více než 90 procent hlasů, vypukne dav v jásot.

Rozdávají se vlaječky s heslem „Ruské jaro,“ nad davem je stádo mobilů, kdo může, tyto okamžiky si natáčí a hned lifruje na facebook, vkontaktě nebo odnoklasniki.

„Doufám, že jste neslyšel, jak jsme komentovali výsledky,“ ptá se trochu s obavami v hlase Irina. Na náměstí přišla i se svým manželem Sergejem a také volili Putina, bojí se, že cokoli jiného než absolutní souhlas by pro ně mohlo mít důsledky. „Byla jsem tu před čtyřmi roky, když se slavilo referendum (většinou zemí neuznané o přičlenění k Rusku pozn. red.). To bylo něco úžasného, nedá se to už srovnávat s dneškem,“ říká Irina. „Teď jsou tu určité problémy, ale na druhou stranu, vidíte mezi kandidáty někoho lepšího, než je Putin?“ dodává Sergej.

V nejlepším končí koncert ohňostrojem, mobily letí opět nahoru. Podívaná trvá asi deset minut a vše končí. Teprve teď si všímám, že někteří z návštěvníků mají problém odejít po svých, alkohol udělal své. Na pěší zóně najednou pleskají pěsti a padají rány, kolem se srocuje dav.

Ačkoli policisté jsou asi o sto metrů dál, nezasáhnou a nikoho ani nenapadne je zavolat. „No výrostci no. Tak ať si to vyřídí,“ komentuje muž v davu. Jedna žena zvrací na zem, dav chodců skočí do silnice před auto, až je řidič z okýnka častuje všemi výrazy. „No dobře, hlavně že máme zvoleno,“ zaslechnu ze skupinky. Krym střízlivý z nedělního volebního opojení a pokračuje k novým zítřkům.