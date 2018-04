Krymští aktivisté se snaží narušit monopol prokremelských médií. Čelí těžkým represím

BACHČISARAJ „Občanští žurnalisté“, kteří referují o jiné tváři Krymu, než jakou ukazuje rozjásaný obraz v oficiálních ruských médiích, nemají vůbec jednoduchý život. Jednomu z nich teď hrozí za údajnou „propagandu terorismu“ vysoký trest vězení.

S advokátem Mustafou se máme potkat v poledne, jeho telefon je ale hluchý. Nereaguje ani jedna bývalá významná krymská novinářka. U schůzek s disidenty musí mít člověk dostatek trpělivosti a raději si nic napevno neplánovat, stát se může cokoli. „Promiňte, nic z toho nebude, zadrželi jednoho našeho aktivistu a teď prohledávají jeho dům,“ odepisuje po chvíli Mustafa. Je jasné, že ze schůzky dnes sejde.

Zatýkací komando Federální bezpečnostní služby (FSB) vtrhlo brzy ráno 22. března do domu krymskotatarského aktivisty a průkopníka takzvané občanské žurnalistiky Narimana Memeděminova ve vesnici Cholmovka v bachčisarajském okresu. Následovala domovní prohlídka a téhož dne byl Memeděminov obviněn z veřejného schvalování terorismu a umístěn do vazby. „Je to vůbec první případ trestního stíhání žurnalisty, dosud tu byly jen administrativní tresty. V průměru jeden novinář měsíčně dostal pokutu,“ říká advokátka zadrženého Lilja Gemedžiová.

S mobilem a odhodláním

Občanská žurnalistika se na Krymu začala rozvíjet v roce 2015. Tehdy bylo několik měsíců po anexi a nové, proruské úřady dávaly najevo, že ti, kdo nebudou informovat v souladu s oficiální linií, nemají šanci na poloostrově působit dlouho. V lednu 2015 policisté prohledali prostory krymskotatarské televize ATR av dubnu téhož roku musela redakce zavřít a přemístila se do Kyjeva. Nyní na poloostrově působí média, která informují prakticky jen prokremelsky. Roli nezávislé žurnalistiky převzali aktivisté, kteří se nazývají občanskými žurnalisty a svá zjištění publikují výhradně na sociálních sítích.

Podstatná část, ne-li většina občanských žurnalistů se řadí ke Krymským Tatarům. Toto etnikum má za sebou stalinské deportace a Putinovu režimu nevěří. Aktivista Aslan na svůj mobil fotí a natáčí všechno možné, od nepořádku na ulici až po šťáry tajné policie. V Bachčisaraji teď aktivisté kritizují způsob opravy jedné z nejhodnotnějších památek, paláce krymských chánů z 16. století. „Bezohledně se tu používá technologie 21. století, starý materiál se vyhazuje, místo aby se restauroval,“ stěžuje si Aslan a ve stejném duchu píše i na sociální sítě.

Úřady začaly „občanské žurnalisty“ pronásledovat začátkem minulého roku. Při vůbec prvním zátahu 21. října 2017 přišel Marlen Mustafajev o své vybavení a byl odsouzen k administrativnímu trestu 11 dní vězení. Podobně pak skončilo dalších asi deset mladých aktivistů – žurnalistů. Memeděminov dostal za natáčení reportáže z policejního zátahu proti aktivistovi Sejdametu Mustafajevovi pokutu 20 000 rublů (asi 7200 Kč). „To ho ale nevylekalo a pokračoval v monitorování případů porušování lidských práv. A to jim vadilo,“ říká Gemedžiová.

Záhadná zmizení

Memeděminovi teď hrozí několikaleté vězení, protože za „teroristickou propagandu“ lze považovat leccos, včetně reportáží kritických k ruské anexi poloostrova. „Pokud se postavíte proti systému, musíte počítat s problémy,“ říká Aslan. A může být ještě hůř: například před necelými dvěma lety, v květnu 2016, poblíž Bachčisaraje zmizel aktivista Ervin Ibragimov. Jeho poslední stopy pocházejí z kamerového záznamu na benzinové pumpě, která zachytila, jak ho zastavilo policejní auto a muži v uniformách ho soukají do svého vozu a odjíždějí neznámo kam.

„Od začátku anexe Krymu bylo uneseno 18 lidí, dalších 47 pak sedí v kriminálech za provinění související s politikou,“ říká Alim Alijev z organizace Krymskotatarský dům, která sídlí v ukrajinském Kyjevě. Premiér krymské proruské autonomie Sergej Aksjonov nabídl vysvětlení:pohřešovaní prý zmizeli, protože odešli bojovat k povstalcům do Sýrie. Sami aktivisté to odmítají a zmizení připisují polovojenským skupinám složeným z bývalých příslušníků armády či tajných služeb. „Nic konkrétního ale o pohřešovaných lidech nevíme. Doufáme jen, že snad ještě žijí,“ dodává Alijev.