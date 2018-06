KSČM si uložila informační embargo o podpoře vládě. Až do sobotního hlasování

PRAHA Nejen oficiální stanoviska KSČM, ale také vyjádření jednotlivých funkcionářů ohledně případné podpory Babišově vládě nebudou k dispozici od úterního odpoledne až do sobotní tiskové konference, která by se měla konat po zasedání ústředního výboru strany. Redakci serveru Lidovky.cz to řekla tisková mluvčí strany Helena Grofová.

„Informační embargo se týká všech, od nejvyšších činitelů strany, až po místní funkcionáře,“ vysvětlila Grofová s tím, že stanovisko strany k případné podpoře Babišovy vlády oznámí předseda KSČM Vojtěch Filip ihned po konci zasedání ústředního výboru komunistů.

Embargo vešlo v platnost po údajné nespokojenosti Filipa s jednáním premiéra Babiše, na kterou upozornily Lidové noviny. Předseda komunistů se kvůli tomu sešel i s prezidentem Zeman. „Přijel mu říci, že je na Babiše naštvaný, a že nedrží slovo,“ řekl Lidovým novinám důvěryhodný zdroj ze sněmovny.

„Na rovinu říkám, že o chování Andreje Babiše ústřednímu výboru naší strany nebudu lhát. To bych si v životě nedovolil. Ale znamená to, že taky nemusím získat podporu pro návrh, abychom tolerovali příští vládu,“ prohlásil Filip. Sám prý ještě není rozhodnutý, co doporučí ústřednímu výboru komunistů, zda podpořit ve sněmovně Babišův kabinet anebo ne. Je tak možné, že se tak snaží na Andreje Babiše vyvíjet tlak.

Na otázky, zda bude stanovisko předsedy strany na sobotním zasedání ústředního výboru závazné a zda je porušování dohod vůči KSČM ze strany šéfa hnutí ANO překážkou, členové ústředního výboru nereagovali.

Jejich stanovisko bude přitom pravděpodobně zásadní. „V takovém případě hlasují, jak je zvykem, poslankyně a poslanci jednotně,“ naznačil předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik v nedělních Událostech České televize, že o podpoře vlády zřejmě rozhodne doporučení ústředního výboru strany.

Komunisté k vládě výhrady již měli

Komunisté jsou pro existenci Babišovy druhé vlády klíčoví, o jejich hlasy se bude zřejmě opírat při hlasování o své důvěře. Premiér příliš nechtěl komentovat, zda KSČM před svým očekávaným víkendovým definitivním rozhodnutím, jestli Babišův kabinet podpoří, nezvyšuje své požadavky. „Já se s panem Filipem určitě setkám a budeme v té výměně názorů pokračovat,“ uvedl Babiš.

KSČM podle něj jednala s ANO o programu a prosadila svých sedm priorit. Měla také v minulosti výhrady vůči ministrům dopravy Danu Ťokovi a zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (oba za ANO), kteří mají ve vládě pokračovat.

Zároveň vyjádřili nespokojenost s jmenováním na ministra zahraničí Miroslava Pocheho, který podle nich nehájil v europarlamentu zájmy České republiky, když podpořil pro komunisty nepřijatelnou unijní migrační politiku.