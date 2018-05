KSČM se poprvé dotkne vládní moci. Je to potvrzení naší legitimity, pochvaluje si Dolejš

PRAHA Komunisté se dočkali. Poprvé od listopadu roku 1989 přiložili ruku k ustavení vlády. Jejich podpora bude klíčová, aby kabinet ANO a ČSSD vznikl. Dobrá vůle KSČM přitom není zadarmo. Uvnitř strany už vznikl dokument, o co si komunisté řeknou. Například počítají s tím, že se s nimi budou konzultovat jména ministrů.

Komunisté však současně avizují, že dohadovanému kabinetu ANO a ČSSD předkládají bianco šek. „My neříkáme, že nebudeme hlasovat proti vládě. My jen říkáme, že takové hlasování nebudeme iniciovat. Neuzavíráme manželství podle církevního práva,“ říká v rozhovoru jeden z nejvýraznějších politiků KSČM a člen jejího vyjednávacího týmu Jiří Dolejš.

Lidovky.cz: Skoro 29 let od Sametové revoluce směřujete k tomu, že budete mít největší podíl na správě této země. Co to pro vás znamená?

Nemyslím si, že to je nějak dramatický podíl.

Lidovky.cz: Ale rozhodně je nejvyšší od listopadu 1989, to se asi shodneme, ne?

To je pravda. Pokud změna z nuly na nějaké drobné plusy je významná, tak máte pravdu. Ale do vládní role to má ještě hodně daleko.

Lidovky.cz: Ale stanete se stranou, o kterou se bude opírat vláda při svém vzniku. Cítíte satisfakci?

Myslím si, že je to potvrzení naší legitimity. Je na nás, jak s tím naložíme. Může to být příležitost a zároveň i riziko. A buď obstojíme, nebo ne. Ale nemá smysl hrát si na věčnou opozici. Pak by si volič musel nutně říct, proč by takovou stranu měl vůbec volit.

Lidovky.cz: Úlohu KSČM ve vzniku vlády upravuje dohoda, kterou připravil váš předseda Vojtěch Filip. Podle ní třeba požadujete, aby s vámi ANO a ČSSD konzultovaly obsazení ministerských postů. Budete mít při navrhování ministrů právo veta?

To asi těžko. Ale v každém případe by to mělo být o tom, abychom se nelekli. Pokud by ten člověk mluvil v rozporu s tím, co bychom prosazovali, tak těžko mohu mít důvěru v to, že se sliby, které jsou na papíře, budou plnit.

Lidovky.cz: Pokud se ale s potenciálním ministrem budete v pohledu na resort stoprocentně rozcházet, co bude z vaší strany následovat?

Já to ve fázi vzniku vlády nepředpokládám. Nečekám, že by tam byl takto konfliktní typ.

KŠCM chce navrhovat členy rad státních firem

Lidovky.cz: Deník Právo ve čtvrtek v souvislosti s dohodou o toleranci vlády ANO a ČSSD napsal, že si „komunisté brousí zuby na některé posty v centrálních orgánech či státních nebo polostátních firmách“. Brousíte si zuby?

Nevím, v jakém stavu je chrup jednotlivých představitelů strany (smích). Ale nám jde o to, aby bylo vykonáváno vlastnické právo zástupců státu nebo tam, kde má stát majoritu.

Lidovky.cz: V dohodě má explicitně stát, že „KSČM má právo navrhnout obsazení některých funkcí, aby mohla po dobu působení tolerované vlády plnit svou kontrolní roli, zejména ve vnitřních a vnějších kontrolních orgánech centrálních orgánů a přímo řízených organizací.“ Do jakých státních či polostátních podniků budete chtít vyslat své lidi, aby kontrolovali jejich činnost v dozorčích či správních radách?

Nevím, jestli se předseda naší strany svěřoval předsedovi ANO s nějakým seznamem. Ale myslím si, že takhle to není. Nicméně je logické, které podniky jsou významné. Jsou to ty, co obhospodařují významný majetek a mají strategický dosah. Ale na jednání jsme si nepřinášeli pořadník, abychom začínali poštou, ČEZ a tak dál. Tak to není. Ale víme, jaká je struktura vlastnických práv státu, a u těch důležitých bychom rádi měli informace.

Umírněný komunista a ekonomický expert Jiří Dolejš (* 1961) patří k umírněnému křídlu KSČM. Je ekonomickým expertem strany. V letech 1999 až 2009 byl jejím místopředsedou, stejnou funkci zastával pak zastával znovu od roku 2012 do dubna letošního roku. V Poslanecké sněmovně sedí od roku 2002.

Vedle předsedy strany Vojtěcha Filipa, šéfa poslaneckého klubu Pavla Kováčika a lídra strany v Olomouckém kraji Alexandra Černého je členem vyjednávacího týmu dohadujícího podporu vládě ANO a ČSSD.

Lidovky.cz: Které jsou podle KSČM důležité podniky?

Počínaje energetikou, přes dopravu, půdu, lesy až po spoje. To jsou všechno strategické věci, které státu patří a věřím, že do budoucna patřit budou. Měly by se spravovat nejen s ohledem na státní zájem, ale také efektivně.

Lidovky.cz: Takže KSČM bude chtít mít své lidi v kontrolních orgánech ČEZ, Českých drah, ŘSD a Lesích ČR?

To jsou všechno podniky, které jsou významné. Ale já neříkám ano, nebo ne. Ani vám to nemohu říct, protože o takovém seznamu nevím. Jenom říkám, že při vědomí, jak vypadá struktura vlastnických práv státu, je jasné, které podniky jsou strategické a které jsou méně.



Lidovky.cz: Je takovým strategickým podnikem podle KSČM Česká pošta?

Nejenže je, ale dokonce by mohla být ještě více. Tento podnik je možné zreformovat tak, aby byl důležitým uzlem nejen pro lidi, ale i v rámci e-governmentu a dalších záležitostí dnešní informatizované společnosti.

Lidovky.cz: Takže byste se nebránili kontrolním pozicím v České poště?

Já neříkám, že se budeme bránit. O tom není řeč. Jenom konstatuji, že to je nepochybně jeden z významných podniků.

Lidovky.cz: Kolik lidí by chtěla KSČM mít v dozorčích radách státních a polostátních firem, bavíme se třeba o desítkách lidí?

Vy ze mě pořád taháte představu naprosto jasného seznamu, který bude čítat deset či více podniků a půjde o xy lidí. Ale já vám to neřeknu, protože to ani nevím.

‚Neříkáme, že nebudeme hlasovat proti vládě‘

Lidovky.cz: Dobrá. A jak je to s exekutivními pozicemi v těchto firmách, má o ně KSČM zájem?

Management je trochu jiná záležitost. Tam je naopak klíčový důraz na to, aby to nebyl ani tak straník jako člověk s kvalitní manažerskou kariérou. Bylo by chybou, kdyby do těchto pozic přicházel člověk se stranickým požehnáním.

Lidovky.cz: Také se spekuluje, že za podporu vlády si můžete chtít říci o politické náměstky na ministerstvech. Je to tak?

Ne, jsme nevládní strana. Politické náměstky ať si zvažují vládní strany, ale pro nevládní stranu by to byla divočina.

Lidovky.cz: Nebudete usilovat ani o odborné náměstky?

Ne, role expertů nemusí být jen v těchto polohách. Experti můžou být napojeni na exekutivu v různých rolích počínaje vládními komisemi. Předpokládám, že když se bude řešit priorita v programovém prohlášení, tak je minimálně politické to zkomunikovat s námi a dát nám možnost, aby u těchto jednání náš člověk byl.



Lidovky.cz: Máme čekat, že po vzniku vlády budete iniciovat převolení sněmovních orgánů tak, aby v nich měla KSČM větší zastoupení?

To nepovažujeme za šťastné. Za prvé by se ty věci měly oddělit, myslím tím sněmovnu a vládu. A za druhé když se to jednou ustanovilo, tak teď to nějakým způsobem zviklat by mohlo spustit domino efekt.

Lidovky.cz: Součástí zmíněné dohody s ANO a ČSSD má být také to, že nebudete iniciovat hlasování o nedůvěře vládě. Proč?

My neříkáme, že nebudeme hlasovat proti vládě. My jen říkáme, že takové hlasování nebudeme iniciovat. A já si myslím, že pokud bude velká krize, tak se to bude sypat všechno, včetně koaličního partnera. Navíc je tu i jiná část opozice, která s takovým návrhem může přijít. A my pak zvážíme, jestli se k tomu připojíme, nebo ne.

Lidovky.cz: Předseda Filip avizoval, že není ve vašich silách dosáhnout úplného programového kompromisu s ANO a ČSSD. Ale které z vašich programových priorit jsou ty, které musí vláda bezpodmínečně respektovat?

Akcent dáváme zejména na sociální agendu. Kdyby se to neplnilo, tak je to mnohem víc než důvod se na vládu mračit. Ale všech sedm priorit, které jsme stanovili už na začátku vyjednávacího procesu, je tam nějakým způsobem ošetřeno (mezi zmíněnými prioritami KSČM je třeba růst minimální mzdy, valorizace důchodů, ochrana přírodního bohatství nebo zákon o obecném referendu - pozn. red.).

Z NATO chtějí komunisté pořád vystoupit

Lidovky.cz: Sociální agenda je klíčová především pro vaše voliče, ale co je důležité i ze stranického pohledu?

Pro naše členy je důležité i to, jak budou ošetřeny obecnější věci jako referendum nebo uvážlivost v zahraniční politice. Tam jsme nemohli ingerovat (vměšovat se - pozn. red.) do vládního směřování, protože jsme jinde. Ale myslím, že je na místě uvážlivost.

Lidovky.cz: V čem má spočívat taková uvážlivost?

V respektu k mezinárodnímu právu.

Lidovky.cz: Můžete být konkrétnější?

Mám na mysli třeba účast v misích či postoj ke konfliktům bez mandátu Rady bezpečnosti OSN či rozpor aktivit NATO s úvodním článkem Washingtonské smlouvy.

Lidovky.cz: Jak se vám tedy bude žít s pocitem, že budete stát po boku vlády, která razí úplně jinou zahraniční a bezpečnostní politiku než KSČM?

Na to jsme zvyklí, protože posledních skoro 30 to jinak nebylo. Nám jde o to, jestli dojde k posunu, že se vláda bude více starat o české zájmy a bude více respektovat mezinárodní právo.

Lidovky.cz: Sice to předchozích skoro 30 let nebylo, ale tohle bude poprvé, co takové vládě vyslovíte důvěru.

Tomu rozumím, ale my chceme jen aktivně hlasovat pro důvěru vládě. To ale neznamená věrnost až do skonání věků, neuzavíráme manželství podle církevního práva. My jen tolerancí umožníme vznik vlády. Jsme nevládní subjekt a když se vláda v něčem liší, je to logické.

Lidovky.cz: Takže vás tedy nebolí, že vámi podporovaný kabinet hodlá setrvat jako v NATO, tak Evropské unii?

My z EU nemíříme, nejsme stranou czexitu. Co se týče NATO, nejsme vázáni tím, abychom nepředkládali návrhy na vystoupení z něj a nediskutovali o alternativách. Náš alternativní pohled tím není dotčený.

Lidovky.cz: Jak ale chcete vysvětlit svým voličům, že díky vám vznikl kabinet, který hodlá setrvat v NATO?

Za prvé si nemyslím, že by vláda, která by měla jiný přístup, byla reálná. Za druhé my v toleranci vládě akcentujeme dvě věci. Jednak konec ústavního chaosu a že se v této vládní kombinaci přece jen udělá něco pro voliče. Kdyby jádrem vlády byla ODS a TOP 09, tak by se našemu voliči vzdalovala více.