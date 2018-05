Kšeft století. Kdo ušil šaty Meghan Markleové a kolik stály?

V průběhu minulého týdne se rozšířily zvěsti o tom, že svatební šaty šité na míru pro snoubenku prince Harryho by měly pochází z dílny značky Ralph & Russo Couture a jejich cena se prý pohybuje okolo 100 000 liber (cca 3 miliony korun).

Kolik šaty stály a kdo je opravdu navrhl se ale celý svět dozví až v den svatby, to jest v sobotu 19. května. Stejně tomu bylo i v roce 2011, kdy si vévodkyně Kate brala prince Williama. Vévodkyně si na svou svatbu oblékla dokonale padnoucí róbu navrženou Alexandrem McQueenem, jejíž cenu média odhadovala na 400 000 dolarů (přes 8,5 milionu korun).

Kdo dostal kšeft století?

Spekulace ohledně návrháře, který vytvoří svatební šaty pro nastávající ženu prince Harryho, vrcholí. V hlavních rolích se objevují jména jako Stella McCartney, Erdem, Christopher Bailey nebo značka Ralph & Russo.



Právě londýnská značka mladého návrhářského páru Tamary Ralphové a Michaela Russoa je pak největším favoritem, neboť britský módní dům by byl vlasteneckou volbou. Ateliér této značky se nachází coby kamenem dohodil od nynějšího sídla nevěsty. Navíc svou poslední lednovou přehlídku značka uzavřela nádhernými svatebními šaty ze saténu, které byly poseté krystaly Swarowski a pyšnily se velkolepou sukní a krajkovým závojem.



Navíc šaty od této značky již Meghan Markleová oblékla při focení zásnubních fotografií. Zdroj blízký módní značce údajně odhalil, že se snoubenka prince Harryho rozhodla použít na svých šatech krajku, což rozhodně není velkým překvapením. Duo návrhářů však tyto informace nijak nekomentovalo.



Ekologie především?

Pokud by se Markleová rozhodla pro návrhářku Stellu McCartney, mohla by tím vyjádřit svůj postoj k ekologickým materiálům a eticky vyráběné módě, protože tuto myšlenku McCartney již několik let propaguje. Ve svých posledních rozhovorech navíc možnost, že by byla pro tento úkol vybrána, nijak nevyvrátila. Markleová již několikrát oblékla šaty od této světově známé návrhářky. Navíc rodina McCartneyů již více méně patří mezi britskou šlechtu. Přestože McCartney již vytvořila svatební šaty například pro Madonnu v roce 2000, tak romantické róby nejsou zrovna její obor. Je tak možné, že spíše než svatební šaty, navrhne McCartney pro nevěstu šaty pro večerní recepci.

Přetrvávají rovněž domněnky ohledně návrháře Christophera Baileyho, který pracoval například pro značku Burberry. Bailey je s Markleovou již dlouho spojen díky seriálu Suits, ve kterém pro ní navrhoval kostýmy. Módní dům Burberry je navíc netypičtější britskou oděvní značkou, která je známá především svými kabáty, nikoli však pohádkovými róbami.

Pokud jde o návrháře jménem Erdem, ten při posledním Londýnském fashion weeku řekl, že jeho inspirací je nyní hlavně sestra Freda Astairea Adele Astaireová, která se provdala za britského aristokrata. Návrhář byl navíc později viděn ve společnosti vévodkyně z Cambridge. Na dotazy ohledně svatebních šatů Markleové se ale pouze pousmál a pozvedl obočí. Snoubenka prince Harryho obléká šaty z jeho dílny již několik let.

Dvě nevěsty, jeden návrhář

Posledním jménem, které je spojováno s tvorbou šatů na královskou svatbu, je jméno návrhářky Sarah Burtonové, která vytvořila šaty pod značkou Alexander McQueen pro Kate Middletonovou před sedmi lety. Zdálo by se, že nevěsta určitě nezvolí stejného návrháře, avšak jak historie ukazuje, již se tak jednou stalo. Návrhář Norman Hartnell navrhl svatební róbu jak pro královnu v roce 1947, tak i následně pro její sestru v roce 1960. Volba stejného návrháře by tak mohla být naopak stmelujícím znamením v královské rodině. Navíc Alexander McQueen je možná největší ikonou britské módy moderní doby.

Královské svatby

Jak se vybírají šaty na královskou svatbu? Budoucí manželka prince Harryho musela při výběru svatebních šatů vzít v potaz několik faktorů. Při výběrů návrháře a střihu šatů jsou důležité především dvě věci. Šaty musí navrhnout návrhář, který již v minulosti spolupracoval s královským palácem, a vše musí schválit královna.

Britský bulvár již delší čas spekuluje o tom, jak budou šaty vypadat. Jisté však je, že si Markleová dá jistě záležet na tom, aby byla róba vhodná a aby v ní vypadala výjimečně, neboť se nebojí v módě zariskovat a rozhodně nechce kopírovat styl vévodkyně Kate.



Ihned po oznámení zásnub Kensingtonský palác deklaroval, že bude hradit celý účet za svatbu, čímž se však vystavuje riziku kritiky daňových poplatníků za přílišné mrhání penězi. Současně se také spekuluje, zda si nevěsta své šaty nekoupí sama, aby se právě takové kritice vyhnula, a mohla uličkou projít v šatech svých snů.