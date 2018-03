Za co dostal zastupitel Prahy 2 facku? Přečtěte si, jakými vulgarismy častoval kolegyni

PRAHA UVNITŘ PŘEPIS PROSLOVU. Pondělní zastupitelstvo Prahy 2, kde místostarostka Alexandra Udženija vrazila facku zastupiteli Danu Richterovi, má velmi nevšední dohru. Na webových stránkách městské části visí přepis zastupitelova projevu, který je ovšem cenzurovaný na znamení, že jeho slovník obsahoval hrubé vulgarismy. Tři zastupitelé serveru Lidovky.cz, který má přepis originálního projevu k dispozici, potvrdili, že kvůli jeho hrubým a vulgárním výrazům pravidelně odchází ze sálu.

Když se ve středu objevila zpráva o facce, kterou uštědřila místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS) svému politickému kolegovi Danu Richterovi, nikdo přesně netušil, čím si bývalý člen z hnutí Občané za spokojené bydlení (OSB) políček zasloužil. Udženija nicméně naznačila, že byl velmi vulgární.

Záznam s cenzurou

Na stránkách městské části se sice záznam ve čtvrtek objevil, ovšem bez vulgarit. Server Lidovky.cz zjistil, co přesně Richter během jednání radních sdělil před kolegy. Vzhledem k jeho hrubému slovníku redakce přepis poskytuje v cenzurované podobě.

„Pěkné odpoledne dámy a pánové, já bych jenom připomněl, že se ku**a Mazancová do své funkce pro**dala a na rozdíl od ostatních nájemníků, kteří za svůj byt dají velké peníze, si svůj byt vym**ala. Často chodí bez kalhotek a ráda k**ří pod stolem, například v literární kavárně. Mazancová měla tu drzost, že na mě podala trestní oznámení za údajnou pomluvu. Poté co jsem paní vyšetřovatelce předložil několik fotek nahé Mazancové s roztaženýma nohama v mé posteli, bylo vymalováno a policie trestní oznámení odložila jako nedůvodné. Potvrdilo se tak, že Mazancová je ku**a“.

Richter za nadávky na svou stranickou kolegyni místostarostku Michaelu Mazancovou okamžitě sklidil kritiku. Nejprve mu jeden z členů OSB vylil na hlavu vodu, pak přistála facka od političky.

Místostarostka Mazancová takové výroky považuje za hrubě urážlivé a nepravdivé. Sama pak serveru Lidovky.cz v rozhovoru potvrdila, že ji Richter tímto způsobem na jednání zastupitelstva slovně napadl již dvakrát. Z toho důvodu nyní řeší záležitost s právníky. Podle informací redakce navíc zastupitel rozesílá občanům Prahy 2 podobně laděné zprávy, což ovšem Richter důsledně popírá.

Útoky na místostarostku

„Já už bych se k tomu nevracel,“ odpověděl Richter na dotaz, proč verbálně útočil na místostarostku. „Jak jsem řekl, v mimořádných situacích je třeba použít mimořádné prostředky. Dále to nechci nijak komentovat,“ sdělil v telefonu. Na otázku, zda jsou výrazy „k**va“ či „pro**dat“ těmi údajně „mimořádnými prostředky,“ nechtěl vysvětlit s tím, že informace o jeho slovním napadání zastupitelů se prý vůbec nezakládají na pravdě. Na závěr telefonátu nicméně stroze oznámil, že už se takto během jednání rady městské části nebude vyjadřovat.



Jeho pondělní projev ovšem zastupitele otrávil. Několik zastupitelů kvůli němu dokonce odešlo ze sálu. A nejde o ojedinělý incident, jak potvrdili oslovení radní druhé městské části. „Často bývá takhle vulgární. Zastupitelé při jeho projevech obvykle buší do stolu, aby ho neslyšeli. On si z toho důvodu na pondělní jednání přinesl megafon,“ sdělila Udženija s tím, že je z jeho chování značně znechucená.

Megafon tentokrát Richter nakonec nepoužil. Mnoho členů rady městské části totiž nebylo v sále přítomno. I Udženija na malou chvíli odešla, když se vrátila, dala Richterovi facku.

Richter už ve středečním rozhovoru pro server Lidovky.cz vyjádřil své rozhořčení nad pondělní incidentem. „Rozhodně si myslím, že to není demokratický způsob nebo mírumilovný způsob, jak řešit věci,“ řekl. „Každý, kdo mě zná, ví, že jsem ten nejslušnější chlap, ale za některých mimořádných událostí musí člověk použít mimořádné prostředky,“ líčil dále. Jak ale vyplývá z výpovědí radních, tento názor s ním rozhodně všichni nesdílí.



Hrdě s k facce hlásím, napsala Udženija

Udženija se mu ovšem za své jednání omlouvat nehodlá. Na svém facebookovém profilu k incidentu napsala: „K pondělnímu incidentu se hrdě hlásím. Paní kolegyně zastupitelka Mazancová čelila skutečně už po několikáté vulgárnímu a krajně nemístnému verbálnímu útoku zastupitele Richtera, se kterým to nebylo jednoduché nikdy. Ano, dala jsem mu výchovnou facku, a víte co? Nebyl to zkrat, nejsem si jista, zda bych to neudělala zase. Nesnesu hulváty, kteří si myslí, že jim všechno projde a chtěla jsem se nějak postavit za kolegyni“.

Richter si nejprve myslel, že to byla právě Udženija, kdo mu na hlavu vylil vodu. V rozčílení proto napsal stížnost na radní městské části Prahy 2, kterou adresoval mimo jiné i poslancům.

„Podávám stížnost na radní MČ Praha 2 Ing. Alexandru Udženiju a první místopředsedkyni ODS, která mi při mém včerejším vystoupení na jednání Zastupitelstva městské části Praha 2 polila ze zálohy hlavu a záda vodou a fyzicky mě napadla, dala mi facku na tvář. Mé vystoupení se jí přitom vůbec netýkalo,“ napsal v textu, který má server Lidovky.cz k dispozici.



Současně požádal, aby byla podrobena psychiatrickému vyšetření. „A dále žádám, aby jí Policie ČR odebrala zbraň, pokud nějakou, podobně jako starostka Černochová, legálně drží. Jako zastupitel MČ Praha 2 se cítím být jejím jednáním ohrožen na svém životě. Ve lhůtě jednoho měsíce Vás žádám a zaslání informace o zjištěných skutečnostech a přijatých opatřeních, děkuji,“ uvedl na závěr.