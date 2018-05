Kuba chystá novou ústavu. Castrova dcera bojuje za homosexuální sňatky

HAVANA Kubánský režim se tento týden chystá zahájit reformu ústavy, která by měla komunistickou zemi adaptovat na éru po skončení půlstoleté vlády bratří Castrů. Státní média v pondělí oznámila, že v sobotu parlament vybere členy komise, která text nové ústavy připraví.

Vůdčí role komunistické strany v ní podle nového kubánského vedení zůstane zachována, posílena by ale zároveň měla být role parlamentu, stejně jako má být limitováno období vlády kubánských lídrů.



Současná kubánská ústava vznikala v době vlády Fidela Castra, kdy karibský ostrov patřil k zámořským partnerům Sovětského svazu, jediným zaměstnavatelem byl stát a příslušníci sexuálních menšin museli tajit svou orientaci. Kuba však kvůli bídné ekonomické situaci již několik let prochází obdobím opatrných reforem, které částečně umožnily soukromé podnikání či prodej bytů. Dcera stranického vůdce Raúla Castra, poslankyně Mariela Castrová, zase veřejně usiluje o legalizaci homosexuálních manželství.

Nadále vláda jedné strany

Kubánští představitelé již dali jasně najevo, že v ústavě zůstanou body, které zajišťují vládu jedné strany, a že svoboda projevu, shromažďování či práce médií budou nadále omezovány.

Vládní systém však patrně čekají podstatné změny. Sám Castro během dubnové volby svého nástupce v prezidentské funkci Miguela Díaze-Canela navrhl, že prezident by měl vládnout nejvýše dvě pětiletá funkční období a výkon mandátu by měl být omezen věkovým limitem.

Oficiální stranický deník Granma zase napsal, že v rámci reformy bude posílena role parlamentu, jehož 605 poslanců se schází na dva dny v roce, aby formálně schválili zákony sepsané komunistickým vedením. Podle listu by se z poslanecké funkce mohlo stát placené zaměstnání a zákonodárná role by mohla nabýt na významu.

Castrova dcera vede kampaň za legalizaci homosexuálních sňatků

Změny by mohly nastat i v ekonomických či společenských otázkách. Někteří pozorovatelé hovoří například o možnosti povolení dvojího občanství, jež by Kubáncům usnadnilo kontakty s příbuznými v exilu, jejichž finanční podpora je pro život na chudém ostrově zásadní. Čekat se podle médií dá i částečné povolení soukromých podniků, které jsou na Kubě již několik let realitou, avšak ústava zakazuje příjmy, které pocházejí z „vykořisťování práce druhých“.

Castrova dcera vede kampaň za legalizaci homosexuálních sňatků a snaží se pro svou myšlenku získat i nového prezidenta Díaze-Canela. Podle exilových organizací hájících práva kubánských menšin není vyloučeno, že by se aktivní dceři komunistického lídra mohlo podařit dostat manželství osob stejného pohlaví i do základního zákona země.