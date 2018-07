Kuba vytáhl proti kolegovi z ODS, který podniká s chudobou. Ať pozastaví členství, vyzývá

PRAHA / JINDŘICHŮV HRADEC Šéf jihočeské ODS Martin Kuba by rád, aby jeho stranický kolega z regionu Jan Zedník odložil stranickou průkazku. Kubovi se nezamlouvá, že Zedník kupuje a pronajímá byty v sociálně vyloučených lokalitách. Prý se to neslučuje s ideovou pozicí ODS. Sám Zedník už pak kvůli svému podnikání složil kandidaturu do podzimních komunálních voleb.

„Toto podnikání se nespojuje s mou představou někoho, kdo má být členem pravicové strany. Myslím si, že bychom měli podporovat podnikatele, kteří něco tvoří a z jejichž práce vyrůstá hodnota. Jak tu kauzu dnes vnímám, navrhoval bych, aby jeho členství bylo pozastaveno. Považuji to za správnou variantu,“ sdělil serveru Lidovky.cz předseda ODS v Jihočeském kraji Martin Kuba.

Jak upozornil zpravodajský web Českého rozhlasu (zde), Zedník se intenzivně věnuje byznysu s nemovitostmi. Spolu se svým obchodním partnerem vlastní přes stovku bytů v Mostě a nedalekých Obrnicích. Obě místa platí z valné části za vyloučené lokality. Řada nájemníků je schopná uhradit náklady na bydlení pouze díky státní podpoře, což v důsledku přináší Zedníkovi jistotu stálého výnosu a rychlého návratu investice.

Než se definitivně rozhodne o Zedníkově stranickém osudu, Kuba se s ním chce sejít a vyslechnout si jeho pohled na věc. V plánu je uspořádat společnou schůzku ještě tento týden. „Chtěl bych slyšet jeho vysvětlení, v které době ty byty vykupoval, zda už v té chvíli se týkaly vyloučených lokalit. Chci znát časovou posloupnost,“ podotkl Kuba s tím, že má velký problém s tím, aby člen ODS podnikal s chudobou.

‚Bylo by lepší, kdyby členství pozastavil‘

Aby došlo k pozastavení členství v ODS, musí o tom dotyčný člen požádat svou mateřskou organizaci. Zda tak Zedník učiní, lze v tuto chvíli jen hádat. Byl na dovolené, z níž se vrátil uplynulé pondělí. Serveru Lidovky.cz se ho zastihnout nepodařilo. Zedník náleží do místního sdružení Deštná u Jindřichova Hradce, kterému sám předsedá. Pokud k pozastavení svého členství sám nevyzve, jeho mateřská buňka by ho rovnou mohla vyloučit.

Kuba není v jihočeské ODS se svým kritickým názorem na Zedníkův byznys sám. Podobně smýšlí i předseda strany na Jindřichohradecku Radim Staněk. „Pro zklidnění situace by bylo možná lepší, kdyby své členství ve straně pozastavil,“ sdělil pro Lidovky.cz Staněk. Zdůraznil však, že před vyslovením svého definitivního stanoviska chce od Zedníka slyšet podrobnosti k jeho podnikání.

Byznys v sociálně neutěšených lokalitách už přitom stál Zedníka podle zjištění serveru Lidovky.cz kariéru v komunální politice. Spolu s dalšími osmi souputníky dosud figuroval na kandidátce do podzimních voleb do obecního zastupitelstva, o hlasy voličů se chtěl ucházel v mateřské Deštné. Jenže po rozmluvě se stávajícím starostou obce a současně lídrem kandidátky Davidem Šaškem se z listiny uchazečů o komunální křeslo stáhnul.

„Oslovil jsem všechny naše členy z kandidátky, mluvil jsem osobně i s Honzou Zedníkem. Po tom, co mi řekl, sám odstoupil z kandidátky,“ řekl pro Lidovky.cz starosta Šašek s tím, že Zedník se tak rozhodl uplynulé pondělí. Nebude tak obhajovat zastupitelský mandát, jenž získal v minulých volbách v roce 2014.

Dvě třetiny nájemníků na dávkách

Zedník s obchodním partnerem vlastní v Mostě a Obrnicích celkem 116 bytů. Podle jeho slov dvě třetiny jeho nájemníků pobírají sociální dávky. Byty prý však nekupoval s vidinou toho, že díky příspěvkům a doplatkům na bydlení vypláceným státem jeho nájemníkům zhodnotí svou investici. Nájmy prý navíc stanovuje na nižší úrovni, než se pohybuje hladina trhu.

„Levné nemovitosti jsou ideální investiční příležitost na tvorbu hodnoty. Je to náš čtvrtý důchodový pilíř a něco zůstane i pro další generace, pokud se nezmění režim,“ řekl Českému rozhlasu. Prý ale nezkoumá, z čeho mu lidé platí nájem. „Jestli náš zákazník v danou chvíli využívá nějakého doplatku, nebo ne, tak to nemohu ani nechci nijak kádrovat,“ poznamenal.

Zedník vedle své byznysové aktivity a komunální dráhy v ODS rovněž působí jako jeden z asistentů europoslance (a šéfa TOP 09) Jiřího Pospíšila. Ten údajně nevěděl, za jakých okolností jeho podřízený podniká v nemovitostech. Uvažuje proto, že spolupráci se Zedníkem ukončí. „Pro mě je takové podnikání obtížně přijatelné. Nechám si to vysvětlit. Potkám se s ním o prázdninách a budeme to řešit,“ citoval Pospíšila Český rozhlas.