Kulhánek sbírá u poslanců

PRAHA Prezidentský kandidát za ODA zkouší sehnat dvacet zákonodárců, aby si pojistil boj o Pražský hrad

„Dobrý den, nechcete podpořit Vratislava Kulhánka na prezidenta?“ Na ulici tuhle otázku kladou Kulhánkovi pomocníci běžně, ale minulý týden se jeden z nich přesunul s podpisovým archem do budovy na Malé Straně. Vydal se lovit svolné poslance. Těch je podle zákona potřeba mnohem méně než občanských podpisů, když chce někdo splnit podmínky pro hradní kandidaturu. Na místo 50 tisíc stačí dvacítka signatur.



Přesun na nové sběrné pole potvrdil LN sám prezidentský kandidát, kterého do boje vyslala ODA developera Pavla Sehnala. „Ano, podpisy poslanců sbírám, jako každý kandidát. Upřesnění počtu podpisů bych zatím nechal jako otevřenou záležitost,“ sdělil Kulhánek.

Část jeho tvrzení o tom, že se přes zákonodárce zkouší jistit každý z hradních adeptů, není pravdivá. Textař Michal Horáček již dříve výslovně odmítl, že by o takový typ podpory stál. „ Přímou volbu chápu jako radikálně přímou: kandidát a občané a nikdo a nic mezi nimi. Žádní doporučovatelé a zprostředkovatelé,“ uvedl.

Nynější prezident Miloš Zeman takové sklony také neprojevil. Třetí z kandidátů, kterému zatím průzkumy dávají největší šance, akademik Jiří Drahoš, takovou možnost teoreticky měl. Svoji příchylnost mu vyslovili lidovci, Starostové a v opatrnější rovině TOP 09, jejich poslanci se ale nikdy do sepsání podpůrného aršíku nepustili a Drahoš to po nich ani nechtěl. On, Horáček i Zeman už navíc mají pod svými peticemi potřebný počet občanských sympatizantů.

Oranžový pionýr

Další dva adepti se pustili cestou přes horní komoru, kde je třeba sehnat nejmenší množinu podporovatelů – senátorských podpisů stačí deset. Takhle už si zákonnou povinnost, která kandidáta vpustí do hradní arény, splnili senátor ODS Jaroslav Kubera, který se ovšem ještě nerozhodl, jestli výzvu zvedne, a někdejší šéf kabinetu premiéra Karel Štogl.

Co se týče poslanecké podpory, je tak bývalý topmanažer boleslavské Škodovky Kulhánek první, kdo si ji zkouší zajistit. Podle informací LN jeho asistent zvládl v minulém týdnu odlovit zhruba polovinu poslaneckých dobrovolníků napříč politickou příslušností. Vůbec první, kdo se propiskou zvěčnil na Kulhánkův arch, byl poslanec ČSSD Jiří Koskuba.

„Podepsal jsem se tam. Stejně jako jsem minulé volby podepsal petici pro mě exotickému Vladimíru Francovi, tak jsem ji teď podepsal Kulhánkovi. Myslím si, že kdo chce do voleb a má trochu šanci, tak proč by se toho klání neměl zúčastnit,“ řekl LN Koskuba.

Později trochu znejistěl, jestli se neukvapil, třeba pro případ, že by se objevil kandidát levicovějšího zrna. „Až pak jsem si uvědomil, že se mohu podepsat pouze jednomu kandidátovi. Tato díra zákona bohužel neumožňuje, aby všichni kandidáti představili své myšlenky,“ dodal.

Mladoboleslavská motivace

Kulhánkův tým projevil speciální kreativitu i při shánění občanských podpisů. Na každém petičním stánku visí plachta, která slibuje slosování o novou Škodu Octavia pro ty, kdo svůj podpis kandidátovi občanské aliance věnují. Ovšem osudí s hlasy se má roztočit až poté, co se takových signatur sejde aspoň šedesát tisíc. Kulhánkův tým nechce komentovat, jak se sběr občanských podporovatelů daří, ale podle aktivizace sněmovní pojistky se může zdát, že na takové losování nemusí vůbec dojít.

Ostatně vtípek na Škodovku si vyslechl i vyslaný asistent, když oslovoval členy dolní komory. Od některých se mu dostalo odpovědi, aby se losování o další automobil stalo motivací i pro poslance, protože pak by se mu dvacet podpisů sešlo snáze.

Předseda Senátu před časem vyhlásil první kolo volby na 12. a 13. leden příštího roku. To kvůli lhůtám znamená, že další hypotetičtí zájemci o Hrad mají čas do půlky listopadu, aby svůj úmysl vyjevili.