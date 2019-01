RECENZE: Pokračování Rapla by se mělo jmenovat major Kuneš. Severskou krimi rozmělňuje humorem

PRAHA/ÚSTÍ NAD LABEM Pokračování detektivního seriálu Jana Pachla, soudě podle prvních dvou dílů, funguje jako velice zábavná divácká podívaná, ale v druhé sérii se kvůli značnému odlehčení ještě více vzdaluje ideálu temné detektivky, kterou chtěl ještě v první sérii být. Rapl také až příliš stojí na hereckém výkonu Hynka Čermáka v ústřední roli majora Kuneše, který je sice výborný, ale nedává ostatním prostor vyniknout.

Jejich revírem je nově Ústí nad Labem. Žijí na ubytovně, kde neteče teplá voda a všude je plíseň. Možná se mají ještě hůře než samotní zločinci, které strkají za mříže. Jenže vraždí se všude a je to právě práce v terénu, která dává policistům z bývalého jáchymovského detašovaného pracoviště Rapl zapomenout na špatné životní podmínky.

Jednotlivé zločiny jsou zápletkou dostatečně jednoduché, aby se vměstnaly do jednoho dílu, ale i přesto vcelku nápadité. Díky tomu je divák ochoten seriálu odpustit i nějaké to mafiánské klišé, které se objevuje hlavně v dějové lince hlavního arcipadoucha Željka Čubriče (Ivo Trajkov). Černohorský gangster si ve věznici musí sjednat respekt všemi dostupnými prostředky, no ne?



Herecké obsazení stojí v zásadě na jednom muži. Hynku Čermákovi role „romantického gaunera“ - majora Kuneše - sedla přímo na tělo. Policista působí zanedbaně, ale i z bezvýchodných situací se dostane díky ostrým sarkastickým hláškám. Jeho postava je tak výborně zahraná, že by si zasloužila vlastní seriál. Ona ho ale vlastně v podstatě má. Seriál se až chorobně zaměřuje na Kuneše a všichni ostatní jsou v něm jaksi do počtu. Jedinou výjimkou je podplukovník Rohan herce Alexeje Pyška, který si však ve druhé sérii řeší de facto vlastní dějovou linku, ve které se snaží pomstít vraždu svého bratra. Do dění policejního oddělení se zapojuje jen minimálně.

Tohle není Rédl

Rapl se tentokrát opravdu přestal brát tolik vážně. Humor je šibeniční, jak by se asi od seriálu, kde se občas objeví nějaká ta mrtvola, čekalo. Právě černý humor je nyní to, co seriál Rapl odlišuje od zbytku kriminální produkce à la severské vražedno. Díky tomu si jej nemůže nikdo splést například s jiným nedávným detektivním seriálem také na čtyři písmena, který shodou náhod také začíná na R. Ondřeji Sokolovi každopádně všechna čest.

Druhý Rapl je přesně to, co by se dalo nazvat prototypem večerní televizní zábavy. Skvěle se na něj kouká, děj nemá hluchá místa, napětím se nešetří a občasný zemitý vtípek je také více než vítaný. V procesu své transformace v detektivní komedii ale přestal vědět, čím chce skutečně být. Právě jasný záměr temné detektivky ale z Rapla v první sérii udělal jedno z největších seriálových překvapení roku. To není výtka, to je pouhé konstatování.