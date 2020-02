Milovníci seriálu Přátelé se po letech dočkají pokračování. Nový díl natočí v květnu

NEW YORK Legendární televizní seriál Přátelé se dočká nového pokračování. Bude se jednat o speciální díl, kdy se všechny postavy po letech sejdou. Natočení nového dílu potvrdila oficiálně televizní stanice HBO, která díl uvede na svém streamovacím kanále HBO Max. Premiéra by podle vyjádření stanice měla být v květnu letošního roku.

Příběhy vědátora Rosse, milovnice módy Rachel, trochu přitroublého Joeyeho, obsedantně-kompulzivní Monicy, sakrastického Chandlera a potrhlé Phoebe sledovali mezi lety 1994 až 2004 miliony diváků po celém světě. Seriál je však populární i dnes, více než dekádu a půl poté, co byl odvysílán poslední díl. I proto se protagonisté seriálu a televizní stanice HBO Max rozhodli natočit další díl - „Ten, kde se všichni znovu sešli.“

Natáčení na svém Instagramu potvrdil i představitel Chandlera Matthew Perry. Právě on se přitom v posledních letech nejčastěji neúčastnil společných akcí, na kterých se objevovali ostatní herci: Courteney Coxová (Monica), Matt LeBlanc (Joey), Lisa Kudrowová (Phoebe), David Schwimmer a Jennifer Anistonová, která nedávno spustila účet na Instagramu fotkou, na které jsou všichni herci pohromadě. I ona nyní novou epizodu potvrdila.

Setkání po letech má být podle vyjádření televize bez scénáře a budou na něm spolupracovat kromě zmíněných hereckých hvězd i originální tvůrci: David Crane a Martha Kauffmanová. Natáčet se bude v Ateliériu 24 v areálu Warner Bros v Burbanku u Los Angeles, kde se natáčelo celých deset sezón seriálu z dílny NBC. Kauffmanová přitom dříve uvedla, že se nový díl Přátel nikdy nenatočí.

„Má to hned několik důvodů. Jedním z nich je to, že seriál byl o té mladistvé době, kdy jsou pro vás vaši nejlepší přátelé něco jako rodina. To už je ale dávno pryč, herci jsou mnohem starší. Mohli bychom těch šest herců dát znovu dohromady, ale ta duše seriálu by byla pryč. Zadruhé vůbec nevím, komu by to prospělo. Přátelé si i dnes vedou skvěle, fanoušci je milují. Pokračování by je jen zklamalo,“ prohlásila Kauffmanová v rozhovoru. Naznačila také, že seriál si držet takový tón, který by bylo v dnešní době velmi těžké napodobit. Nyní se však zdá, že Kauffmanová i další lidé, kteří na seriálu pracovali, změnili názor.

„Je neuvěřitelné vidět, jak Přátelé přitahují jednu generaci za druhou. Přicházíme do nové éry, kdy se šest kamarádů a jejich diváci společně sejdou a máme pocit, že setkání po letech zachytí podstatu seriálu a spojí původní a nové fanoušky,“ uvedl obsahový ředitel HBO Max Kevin Reilly.



O tom, že by se všichni herci mohli znovu před kamerou sejít, se mluvilo už v minulosti. „Byli bychom strašně rádi, kdybychom mohli ještě něco udělat, ale zatím nevíme, co by to ‚něco‘ mělo být. Jen to zkoušíme. Ale na něčem pracujeme,“ řekla vloni Jennifer Aniston v show Ellen DeGenerosové. Reakce na oznámení natáčení se poněkud různí.

Fanouškovská základna je samozřejmě nadšená, ale někteří kritici se nového dílu obávají. „Další natáčení, i když za spoustu peněz, poníží to, co Přátelé pro lidi znamenají. Sama Jennifer Anistonová nedávno uvedla, že další pokračování by nemohlo být ani zdaleka tak dobré, jako originální díly. Tak proč by něco takového vůbec dělali?“ pokládá si otázku kritik z deníku The Guardian Stuart Heritage. Deník Wall Street Journal uvedl, že každý herec by měl inkasovat za natočený speciál mezi 2,25 a 2,5 milionu dolarů (51 až 57 miliony korun).

Zatím není jasné, zda se na obrazovkách objeví některé z dalších hvězd, které se za deset let v seriálu objevily. Mezi nimi byl například Paul Rudd (snoubenec Phoebe Mike Hannigan), Reese Whitherspoon a Christina Applegateová (sestry Rachel Jill a Amy Greenové) či Maggie Wheelerová (uječená Janice).