V 30 letech zemřel Adam Matýsek, bubeník kapel Nebe a Kofe-in

Autor:
  16:38aktualizováno  16:38
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Zemřel Adam Matýsek, bubeník dnes již nefunkční havířovské skupiny Nebe a taktéž kapely Kofe-in z Opavy. Vyučoval také na Základní umělecké škole Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku. Hudebníkovi bylo třicet let.
Fotogalerie4

Adam Matýsek, bubeník skupiny Nebe | foto: archiv kapely Nebe

„Věděli jsme, že vzít ho do kapely byla trefa do černého a jedno z nejlepších rozhodnutí v životě. Jeho život byl neuvěřitelnou telenovelou a rokenrolem v té nejryzejší podobě. Za těch šest let v kapele jsme se nedostali do jediného křížku. Jenže po našem posledním koncertě v roce 2024 jsme ukončili kariéru, ztratili každodenní kontakt a dnes tady po roce a půl jen nevěřícně zíráme jeden na druhého a nemůžeme uvěřit tomu, co se stalo,“ zavzpomínala skupina Nebe na svém facebookovém profilu.

„Náš milovaný kamarád nás v pondělí, prvního červnového dne, navždy opustil. V poměrně početném týmu nejbližších jsme se mu vší silou snažili podat lano a kdyby tady byl, tak bych se s ním poprvé v životě hádal a křičel po něm, proč se odmítal chytit. Možná chytil, ale podklouzlo mu v rukách a mezi námi zbude jen ticho,“ upřesnila skupina Nebe.

Zprávou o hudebníkově smrti byli zdrceni i členové skupiny Kofe-in, v níž Adam Matýsek působil pět let.

„Zažili jsme spolu hromadu koncertů, kilometrů, smíchu, zákulisních historek a věcí, které se prostě stanou jen v kapele. Protože kapela není jen o hraní, je to zvláštní malá rodina zavřená v dodávce, kde spolu sdílí všechno – radost, únavu, nervy i ty úplně absurdní momenty,“ řekl zpěvák Jan Kunze.

Na Adama Matýska vzpomínají také jeho žáci ze Základní umělecké školy: „Adam nebyl jenom skvělý bubeník, učitel, pilot a přeborník v šachách, jak o sobě se smíchem tvrdil, ale hlavně dobrý kamarád,“ cituje web Ostravan.cz slova jeho patnáctiletého žáka Johana.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.