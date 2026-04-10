Afrika Bambaataa se narodil a vyrůstal v Bronxu, jeho rodiče se do USA přestěhovali z Jamajky a Barbadosu. Jako teenager se stal členem gangu Black Spades a v roce 1973 díky svým vůdčím schopnostem založil mezinárodní skupinu Universal Zulu Nation, jejímž cílem byla propagace hip hopu a snaha nasměrovat rozhněvané teenagery od pouličního násilí ke kreativitě.
„Afrika Bambaataa pomáhal utvářet globální hnutí založené na míru, sjednocení, lásce a zábavě,“ stojí v prohlášení The Hip Hop Alliance. „Jeho vize hip hopu proměnila čtvrť Bronx v kolébku kultury, která dnes zasahuje do všech koutů světa,“ dodal Kurtis Blow.
V roce 1982 vydal Afrika Bambaataa singl Planet Rock, postavený na samplu německé elektronické kapely Kraftwerk. Stal se z něj globální hit a jedna z klíčových skladeb tehdy vznikajícího žánru zvaného electro funk. V 80. letech Bambaataa spolupracoval s Johnem Lydonem, bývalým zpěvákem Sex Pistols, nebo s funkovými ikonami Jamesem Brownem a Georgem Clintonem. Jeho rap zní také ve skladbě Afrika Shox z alba Rhythm and Stealth, které v roce 1999 vydala britská taneční dvojice Leftfield.
Stín na všechny jeho úspěchy a zásluhy ale vrhají obvinění ze sexuálního zneužívání mladistvých a obchodování s lidmi. V roce 2016 jej z násilného chování obvinilo několik mladých mužů z Bronxu. Rapper všechna obvinění popřel a prohlásil, že představují zbabělý pokus o pošpinění jeho snah a reputace.
Do médií promluvil muž jménem Shamsideen Shariyf Ali Bey, který o sobě tvrdil, že byl Bambaataovým bodyguardem. Uvedl, že byl svědkem situací, nad nimiž nevěřícně kroutil hlavou a ptal se sám sebe, co se děje. „Cestoval s teenagery, brával je s sebou na cesty do ciziny. Když jsme jeli na turné po Státech, bydlelo s ním na pokoji hned několik kluků.“
V květnu 2025 obvinil anonymní žalobce Afriku Bambaataau ze čtyř let sexuálního zneužívání, které údajně začalo v roce 1992, když bylo žalobci dvanáct let. Hudebník se k soudu nedostavil, a spor tak prohrál pro zmeškání.
„Uvědomujeme si, že jeho odkaz je složitý a že se o něm v naší komunitě vedou vážné diskuse,“ uvádí na závěr prohlášení The Hip Hop Alliance.