Počátky její hvězdné kariéry přitom nevypadaly příliš slibně. Původně si jen krátila dlouhou chvíli v době, kdy byl její manžel ve válce. O její prvotinu nejdříve nakladatelé neměli zájem.
Dílo Agathy Christie
Dosud se prodaly přes dvě miliardy výtisků jejích knih v angličtině a miliarda v dalších 103 jazykových mutacích, divadelní hra Past na myši je vůbec nejdéle hranou divadelní hrou (hraje se nepřetržitě od roku 1952). Christie publikovala přes 80 románů, povídkových knih a divadelních her, především detektivek. Ráda porušovala nepsaná pravidla o stavbě detektivního románu. Většina jejích děl byla zfilmována, velkou oblibu získal i televizní seriál s Davidem Suchetem v hlavní roli detektiva Hercule Poirota.
Nakonec zaujala nakladatele Johna Lanea a v roce 1920 vyšel první text Záhada na zámku Styles. Na trhák to však nevypadalo.
Průlom nastal v roce 1926, kdy čtenářům poprvé představila detektiva Hercula Poirota, a to v knize Vražda Rogera Ackroyda. Od té doby jsou její knihy bestsellery.
Na detektivní román by vydal i její soukromý život. Agatha Mary Clarissa Millerová se narodila 15. září 1890 v britském Ashfieldu. Poklidný život středostavovské rodiny narušila smrt Agathina otce. Její matka musela začít pronajímat rodinné sídlo Ashfield, aby uživila své tři děti. Navzdory tomu se mohla Agatha vypravit na studia do Paříže, kde se zajímala o zpěv a uvažovala o profesionální kariéře zpěvačky.
Slečna Millerová o nápadníky nouzi neměla. Problém spíš byl, koho si vybrat. V roce 1913 potkala na večírku Archibalda Christieho a byla to láska na první pohled. Světácký mladík Archie si slečnu Millerovou vzal na Štědrý den téhož roku. O dva dny později byl povolán do armády.
Agatha se přihlásila jako dobrovolnice do místní nemocniční lékárny. Právě prostředí nemocnice a znalost užití léků posloužily Agatě Christie jako předloha pro většinu jejích textů.
„Na myšlenku napsat detektivku jsem poprvé připadla v době, kdy jsem pracovala ve výdejně léků,“ svěřila se ve svém životopise.
|
Vánoční hostiny z dětství. Co vše použila Agatha Christie ze svého života v svých knihách?
Po návratu manžela se usadili v Londýně. V roce 1919 se jim narodila dcera Rosalind, rodinná idyla však netrvala dlouho.
Archie si našel milenku a požádal o rozvod. Agatha ve snaze uniknout z nelehké situace jednoho dne na 11 dní zmizela – a dodnes nikdo nezjistil kam.
Po rozvodu v roce 1928 odjela Christie na Střední východ, kde navštívila archeologické naleziště starověkého města Ur. Tam se seznámila se svým druhým manželem Maxem Mallowanem. Vzali se v září 1930 a žili spolu čtyřicet šest let.
Agatha Christie však rozhodně netrávila čas jen u psacího stolu. Díky svému manželovi se zajímala o archeologii. Stala se aktivní členkou jeho archeologického týmu a díky tomu hodně cestovala. Exotické země jí učarovaly a staly se inspirací pro její detektivní příběhy, jako například Smrt na Nilu, Vražda v Mezopotámii nebo Sešli se v Bagdádu. Své příběhy dokonale promýšlela, rozkreslovala si jednotlivé fáze příběhů i do nejmenších detailů.
|
Agathě Christie učarovala archeologie. A dala jí v životě nový směr
Kromě zájmu o cestování milovala také nejrůznější sporty. Už v mládí si oblíbila plavání nebo jízdu na kolečkových bruslích. Vnuk Agathy Christie Mathew Prichard vzpomíná na čas, který trávil s aktivní babičkou.
|
Následnice Agathy Christie. Které spisovatelky píšou ty nejlepší detektivky?
Slavná spisovatelka zemřela 12. ledna 1976 ve Wallingfordu.