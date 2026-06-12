V Cannes uvedli fantasy film vytvořený AI. Vznikl za zlomek běžného rozpočtu i času

Fantasy film Hell Grind přivezli do Cannes dva tvůrci z Kazachstánu. Jako režisér je pod ním podepsán Aitore Zholdaskali a scénář napsal Adilchan Jeržanov. Oba toužili natočit velkofilm, ale jejich finanční možnosti byly omezené. Rozhodli se proto využít nabídku na celovečerní film od americké společnosti Higgsfield, která vyvíjí nástroje pro tvorbu videí pomocí umělé inteligence.
Podařilo se jim vytvořit film za pouhé dva týdny, účasti patnácti lidí a cenu půl milionu dolarů. Film se promítal na festivalu v Cannes v rámci sekce Marché du Film (filmové tržiště), protože hlavní festival filmy generované AI zakazuje.
Podle následných ohlasů se zdá, že nedostatky jsou především ve scénáři, který stvořila lidská inteligence. Dílo té umělé má své mouchy třeba v rychlejším pohybu postav nebo nepřirozených intonacích jejich mluvy. Ovšem tváře lidí a jejich „prožívání“ jsou velice realistické a v rukou zkušenějších filmařů, kteří dokážou udržet plynulost děje a s použitím profesionálního dabingu, by AI film mohl být od toho skutečného brzy k nerozeznání. Také všechna hudba ve filmu je dílem AI.
Hell Grind vypráví o čtveřici banditů, kteří se pokusí ukrást mýtický artefakt. Ten ovšem otevírá bránu do podsvětí a hrdinové tak musí bojovat se zlým démonem, který členku bandy unese.
„Děj je nesmyslný, ale vizuální stránka je šokujícím způsobem realistická,“ píše ve svém zamyšlení pro list Variety reportér Corbin Bolies.
Snímek produkoval americký startup Higgsfield AI a jeho záměrem nebylo vytvořit velkofilm, ale ukázat, co technologie dokáže.
„Musíme se zaměřit na oblasti, kde je tato technologie nejvyspělejší, a zjistit, jakým způsobem vyhovuje potřebám tvůrců. Co se týče komedií, dramat a dalších žánrů, dostaneme se k tomu pravděpodobně během příštích šesti až devíti měsíců,“ uvedl pro Variety ředitel startupu AI Alex Mashrabov.
Cílem jeho společnosti tedy není zatím točit AI velkofilmy, ale poskytnout režisérům technologii pro úpravy filmů v postprodukci, která by jim ušetřila velké náklady a čas.