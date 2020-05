Akční jízda a inkoust. Scenárista Johna Wicka pracuje na dvou seriálových adaptacích videoher

LOS ANGELES Scenárista Derek Kolstad v rozhovoru pro ComicBook.com prozradil, že chystá adaptace dvou nezávislých videoher - akční jízdy My Friend Pedro a stylizovaného hororu Bendy and the Ink Machine.

Filmová sága s Johnem Wickem (Keanu Reeves) je známá hlavně pro vybroušené akční choreografie a kila střelného prachu. Není divu, její režisér Chad Stahelski pracoval dříve jako kaskadér a podílel se takto třeba i na kultovním Matrixu. Za část úspěchu Johna Wicka může také přímočarý, ale efektivní scénář Dereka Kolstada. V rozhovoru pro server ComicBook.com tento tvůrce hovořil o tom, že v současné době pracuje na seriálové adaptaci dvou populárních videoher. Tou první je zběsilá akční střílečka My Friend Pedro. Tou druhou je pomalá, logická a hororová hříčka Bendy and the Ink Machine.



„Pokud se mi podaří zopakovat takový úspěch, jako jsem měl s Johnem Wickem, budu jak jedenáctileté dítě na nepřístupném filmu v kinech. Celou dobu se budu pubertálně hihňat,“ popsal.