Fillova Čtenářka se v aukci Galerie Kodl prodala za 32,4 milionu, dorovnala autorský rekord

Při podzimní aukci Galerie Kodl padlo i několik dalších autorských rekordů, a to s mimořádným nárůstem cen. Dražilo se celkem 205 uměleckých děl. Vyvolávací částka 95 753 000 korun byla navýšena na 265 495 000 korun. Prodalo se 94 procent položek, s rekordním cenovým nárůstem 180 procent. To se letos na žádné jiné aukci nepovedlo.
Přes 400 návštěvníků v sále, více než 500 dražitelů na telefonních linkách a online kupujících na portálu Artslimit se postaralo o dynamickou atmosféru nedělní aukce. Potvrdilo se tak, že zájem o české výtvarné umění je stále výjimečný.
„Na jaře jsem si říkal, že jsme letos už dosáhli maxima. Teď ovšem bylo skóre z jarní aukce překonáno. Naše podzimní aukce je aukcí roku 2025 v celém Česku a vlastně i Slovensku, jak s ohledem na počet prodaných artefaktů, tak i celkové dosažené částky,“ říká Martin Kodl.
Nejdražší obrazem 94. aukce Galerie Kodl se stalo dílo Emila Filly s názvem Čtenářka. Obraz, který autor vytvořil v roce 1930, znalci považují ze „Monu Lisu českého kubismu“. Znázorňuje dívčí akt v křesle, s rozevřenou knihou v ruce, který malíř podává prostřednictvím geometrizujících tvarů. Obraz vznikl v období, kdy Filla dosáhl plné tvůrčí zralosti a od raného analytického kubismu se posunul k osobitému syntetickému projevu, ve kterém stále častěji dominovaly figurální motivy, velké sytě barevné plochy a monumentální formát.
Fillovo mistrovské dílo vstoupilo do podzimní aukce Galerie Kodl s vyvolávací cenou 11 500 000 Kč. Původní majitel ho získal před sedmnácti lety za 10 milionů korun, nyní se obraz prodal za 32 400 000 Kč, čímž byl vyrovnán autorský rekord Emila Filly.
Rekord trhl i Josef Čapek
Zvláštní kapitolou byl při nedělní aukci soubor pěti obrazů Josefa Čapka. Jeho dílo stále silněji rezonuje na trhu s uměním, postupně dosahuje vyšších cen, a to se projevilo i při této aukci. Oboustranný obraz Nevěstka, který namaloval Karel Čapek v roce 1917 a jenž má na rubové straně jeho kubistickou malbu Dvě děti, dosáhl nejvyšší ceny z draženého souboru. Byl prodán za 30 600 000 Kč (vyvolávací cena 8 000 000 Kč), čímž byl i překonán autorský rekord Josefa Čapka. Ten se od roku 2022, kdy byl do aukce Galerie Kodl zařazen jeho obraz Chlapec z ulice, držel na 18 milionech.
K unikátnímu čapkovskému souboru patřila také meditativní olejomalba Madona, která vznikla v letech 1916 až 1918 a má na druhé straně konstruktivně dynamickou Novostavbu. Obraz z vyvolávací ceny 3 000 000 Kč vystoupal na 15 600 000 Kč.
Za Čapkovy Kopretiny ve váze, pocházející z roku 1924, zaplatil nový majitel pak 3 120 000 Kč a Děti s drakem, které v tvorbě svébytného umělce reprezentují přelom 20. a 30. let, se vydražily za 13 200 000 Kč. Kolekci, která nabídla při aukci průřez celou Čapkovou tvorbou, uzavřely Dvě ženy na poli z roku 1933, které se z vyvolávací ceny 2 500 000 Kč vyšplhaly na 7 320 000 Kč.
Úspěch sklidil Zoubek i Lada
Nejúspěšnější aukce letošního roku v Česku přinesla i několika dalších autorských rekordů, a to s mimořádným nárůstem cen. Například u oleje na plátně Nábřeží, jež vytvořil Václav Bartovský, byla vyvolávací cena stanovena na 100 000 Kč a nový majitel jej získal za 4 200 000 Kč (cenový narůst činil tedy 4 100 000 Kč).
V případě obrazu Oltár súčasnosti od slovenského autora Stano Filka se konečná cena vyhoupla až na 5 000 040 Kč, rozdíl oproti vyvolávací ceně stanovené na 60 000 Kč byl 4 980 000 Kč. Cena tedy narostla víc než 80krát, což je nevídaný rekord.
Autorské rekordy překročila také díla Josefa Jíry, Olbrama Zoubka, Jana Koblasy, Stanislava Podhrázkého, Lubomíra Typlta, Emmy Srncové, Michala Mráze či Pavla Riesenauera.
Dramatický souboj svedli též sběratelé o Dianu, olej na plátně od Jana Preislera z roku 1908, který vstupoval do aukce s vyvolávací cenou 1500 000 Kč a prodal se za 10 560 000 Kč.
Pozornost dražitelů se také zaměřila na proslulého ilustrátora a malíře Zdeňka Buriana, jeho obraz V prérii byl vydražen za 2 160 000 Kč (vyvolávací cena 400 000 Kč) a plátno Vylodění za 4 320 000 Kč (při vyvolávací ceně 400 000 Kč).
Opět výrazně „bodoval“ Josef Lada, jeho Jaro na vsi se prodalo za 4 800 000 Kč (vyvolávací cena 1 500 000 Kč) a Zima za 2 400 000 Kč (vyvolávací cena 1 500 000 Kč).