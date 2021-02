Album roku 2020 podle LN. Hlasovalo třicet odborníků tří generací

Loňský rok byl na úrodu skvělých hudebních alb mimořádně bohatý. Anketa, ve které LN oslovily tři desítky renomovaných hudebních publicistů tří generací napříč médii, nemá za cíl kohokoli stavět na bedny vítězů. Je vedena snahou upozornit čtenáře na česká a zahraniční alba různých žánrů, která stojí za poslech, a pomoci zorientovat se v záplavě hudby, jež se na nás valí ze všech stran.

ONDŘEJ BEZR (Lidové noviny)

Lenka Dusilová: Řeka

Jedna z mých kandidátek na Album roku, živá nahrávka Dagmar Voňkové Archa, se trochu vymyká vročení, je záznamem dva roky starého koncertu. I proto volím Řeku Lenky Dusilové. Odvážné album, na kterém někdejší emeritní „Zpěvačka roku“ odhodila veškeré zábrany a za pomoci dokonalé souhry dvou producentů Petra Ostrouchova a Aid Kida vykročila v jednom směru hluboko do svého nitra, ve směru druhém bez českého mindráku daleko do světa.

Bob Dylan: Rough And Rowdy Ways

Najdeme tu všecko, co u mistra máme rádi: řazení popkulturních odkazů i blues, hudební citace i sentiment, básnickou obraznost i nadhled, tajemná sdělení pro vědecký výzkum dylanologů i lehkou provokaci. To, že se album líbí nám, odkecaným stařešinům, není nic divného, víc překvapí a o významu alba napoví, že už se stihlo objevit v řadě světových výročních žebříčků, ve kterých je věkový průměr respondentů i zbývajících zohledněných umělců roven věku písničkářových vnoučat.