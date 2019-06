Alice In Chains, Tool, Bryan Ferry a The Smashing Pumpkins. Týden pro pamětníky

Určitě se leccos zajímavého bude dít i v jiných žánrech, ale taková koncentrace koncertů velkých rockových hvězd do jednoho týdne, jako bude v Praze ten nadcházející, tady ještě letos nebyla a těžko se do konce roku zopakuje.

Týden hlavně pro ty, kteří vyrostli na rockové hudbě devadesátých let, zahájí už v pondělí 3. června ve Foru Karlín američtí Alice In Chains. Společně se skupinami Nirvana, Pearl Jam a Soundgarden tvoří velkou čtyřku, která ve zmíněné dekádě proslavila Seattle a navždy změnila sound moderního rocku. Svoje letošní album Rainier Fog kapela rodnému městu přímo zasvětila. „Výlev hořkosti a návrat k mladickému rebelantství, ať už s příčinou nebo bez příčiny, ať už aktuálnímu nebo ve vzpomínkách, působí v podání dnešních padesátníků pořád důvěryhodně,“ napsaly LN v recenzi alba.

Alice In Chains s sebou přivezou i mnohem zajímavější předkapelu, než bývá v takových situacích zvykem: Black Rebel Motorcycle Club, o generaci mladší, ale neméně živelní a kvalitní, by nejspíš Forum Karlín „utáhli“ i sami na svoje velmi známé jméno.

V úterý 4. června se rockoví fanoušci mohou přesunout do O2 Areny na koncert amerických Tool, jedné z živých legend progresivního metalu. Temné perfekcionistické kvarteto vedené zpěvákem Maynardem Jamesem Keenanem to s nadprodukcí rozhodně nepřehání, do studia zachází, jen když cítí, že má opravdu co říct, a podobně je to s koncerty. Do České republiky se tak Tool vracejí po dlouhých třinácti letech.

Středeční večer 5. června, tentokrát zase zpátky ve Foru Karlín, ocení přece jen poněkud odlišný typ publika. Ve srovnání s ostatními hudebníky koncertujícími tento týden v Praze, je britský zpěvák a skladatel Bryan Ferry opravdovým veteránem hudební scény. Artrockovou kapelu Roxy Music založil společně s pozdějším slavným producentem Brianem Enem už v roce 1971, na paralelní sólovou dráhu se vydal už o dva roky později.

Ferry je ztělesněním elegantního a originálního pop rocku, mezi jeho inspirace patří Bob Dylan, jehož písně s oblibou interpretuje, ale také například swing. Právě do swingové podoby přetvořil svoje starší písně na posledním albu Bitter-Sweet. Do Prahy ovšem přijede se svou standardní doprovodnou kapelou a programem, ve kterém by neměly chybět jeho největší hity.

Nepsaný týden pro pamětníky pak bude možno zakončit opět ve Foru Karlín koncertem americké kapely The Smashing Pumpkins. Ti sice přijíždějí do České republiky už popáté, po velmi dlouhé době ale ve skupině nebudou po boku leadera Billyho Corgana chybět zakládající členové Jimmy Chamberlin a James Iha. Skupina na probíhajícím turné slaví třicáté výročí svého založení a podle pořádající agentury Live Nation zazní na koncertě výlučně klasický materiál z devadesátých let, tedy z jejich debutu a z následujících alb Siamese Dream, Mellon Collie and Infinite Sadness, Adore a Machina.

Během letošního června bude vůbec koncentrace světových rockerů v Praze vysoce nadstandardní. Šetřit v první týden měsíce síly by ale byla škoda.