Ministr Klempíř odvolal generální ředitelku Národní galerie Alicji Knast

Informaci, se kterou jako první přišel Deník N, potvrdila iDNES.cz mluvčí Národní galerie. Vedením instituce byla podle deníku pověřena Olga Kotková, která dosud vedla galerijní sbírku starého umění.
„Chtěla bych směřovat k tomu, aby veřejnost měla větší přístup k našim stálým sbírkám a abychom měli větší počet výstav. V tom omezeném časovém období, kdy přechodně NGP povedu, chci také iniciovat a v některých případech i dotáhnout velké projekty jako například výstavbu nového depozitáře,“ popsala Kotková rovnou deníku své plány.
Ministr ani mluvčí resortu Barbora Šťastná zatím odvolání nekomentovali. Klempířův předchůdce Martin Baxa (ODS) na facebooku napsal, že ministr má své kroky zdůvodnit. „Mlčení nahrává spekulacím o slovenské cestě,“ napsal Baxa v narážce na obavy širší kulturní veřejnosti.
Tisková mluvčí Národní Galerie Jana Holcová redakci potvrdila, že oficiální vyjádření odvolané ředitelky bude známé přibližně kolem páté hodiny odpolední.
Podle Deníku N hodlá ministerstvo v příštích měsících vypsat výběrové řízení na ředitele NGP. Server s odvoláním na dva nejmenované zdroje uvedl, že důvodem k odvolání Knastové byla mimo jiné snaha zlepšit návštěvnost NGP. Knastová údajně v roce 2020 v podkladech k výběrovému řízení uváděla, že NGP má potenciál přesáhnout 700 tisíc návštěvníků ročně. Následovala pandemie covidu. Loni NGP navštívilo 555 tisíc lidí, o 25 tisíc více než v roce 2024.
Při představování letošní sezony Knastová mluvila o tom, že příspěvek od ministerstva kultury pro NGP neroste úměrně nákladům. Podle Knastové NGP, jejíž rozpočet se každoročně pohybuje kolem půl miliardy korun, může do svých výstav investovat stále méně peněz.
„Zatímco v roce 2019 bylo možné investovat do výstavních projektů 110 milionů korun, což představovalo přibližně 23 procent našich celkových nákladů, tak v roce 2025 jsme mohli vynaložit na výstavy pouze 54 milionů korun, tedy jen 11 procent,“ řekla Knastová na konci ledna. Letos má jít asi o 51 milionů korun.
Muzeoložka a muzikoložka Alicja Knast vystudovala Univerzitu Adama Mickiewicze v Poznani, doktorát si dělala na London Metropolitan University - School of Art, Architecture and Design.
Během své profesionální kariéry řídila nebo spolupracovala na více než stovce výstav. Pracovala dále mimo jiné jako konzultantka pro Muzeum polské historie nebo Muzeum velkopolského povstání.
17. října 2020
Bývalá ředitelka Slezského muzea v Katovicích nastoupila na post generální ředitelky Národní galerie 1. ledna 2021 s mandátem na šest let, ministr kultury ji tedy odvolal v posledním roce.
„To, co představila paní Knast, mi dnes pro Národní galerii připadá úplně zásadní. Neustále zdůrazňuje, že je třeba se zbavovat rutiny, dostat do muzeí a galerií lidi, kteří tam ještě dnes mají daleko a oslovit mladé, což dokázala úspěšnými akcemi v Polsku. Především dokázala vybudovat v Katovicích Slezské muzeum a zvýšit jeho návštěvnost více než desetkrát. Také získala ocenění od Metropolitního muzea v New Yorku a Asociace muzeí v Nizozemí,“ uvedl před pěti lety při jmenování nové ředitelky tehdejší ministr kultury Lubomír Zaorálek.
Odborníci tehdy její jmenování ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem ze sociální demokracie označili za překvapivé. Soupeři jí byli ředitel galerie Plato Ostrava Marek Pokorný a bývalý ředitel NGP Jiří Fajt.