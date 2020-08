Amazon ‚tiše‘ zrušil plány na seriál podle románů spisovatele Bankse. Vůbec to nechápu, tvrdí scenárista

Skotský spisovatel Iain Banks, jehož knihy jsou v Česku hojně překládány, se proslavil hlavně sci-fi cyklem Kultura. Ten měla do seriálové podoby adaptovat společnost Amazon. Z plánů ale bez vysvětlení sešlo.

O adaptaci monumentálního sci-fi díla se hovořilo již od roku 2018. Společnost Amazon si sehnala práva,aktivně hledala štáb domluvila se se správci pozůstalosi (Banks zemřel v roce 2013) na tom, že si určí výkonného producenta.

Dennis Kelly, scenárista seriálu, sdělil serveru Den of Geek, že o projektu s Amazonem jedna dva nebo tři roky. Napsal zhruba 30 stránek scénáře projektu, když mu podle jeho slov začínalo být jasné, že je něco špatně. „Myslím si, že celý projekt uťali správci pozůstalosti. Nic z toho, co jsem napsal, neviděli. Nejspíš si mysleli, že teď na adaptaci není správný čas. Vůbec to nechápu,“ nechal se slyšet.

Iain Banks za svůj život vydal celkem 27 románů. Prorazil už svou prvotinou Vosí továrna (1984). Románem Pomysli na Fléba (1987) zase odstartoval sci-fi cyklus o Kultuře, hedonistické společnosti ovládané vševědoucími umělými inteligencemi.

Výkonný ředitel Amazonu Jeff Bezos Banksovu sérii označil za svou úplně nejoblíbenější. Fanouškem spisovatele je i vizionář a podnikatel Elon Musk, který jednu z lodí programu SpaceX pojmenoval Just Read the Instructions (Prostě si přečti návod). Tak přesně se jmenovala obrovská vesmírná loď, která se poprvé objevila v Banksově románu Hráč (The Player of Games).

