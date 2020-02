Amazonský náčelník, bioartista nebo špičkový lékař. Fórum Meltingpot představuje letošní hosty

OSTRAVA Letos se do projektu přidruženého k festivalu Colours of Ostrava zapojí dvacet českých i zahraničních celebrit ze všech odvětví a profesí. Festival proběhne od 15. do 18. července.

Spolu se samotným fórem vnzikl i projekt Voices of Meltingpot, série rozhovorů s hosty, kteří na fóru v létě vystoupí. „Projekt Voices of Meltingpot jsme připravili již potřetí. Návštěvníkům, kteří se našeho fóra zúčastnili, nabízíme možnost si připomenout inspirativní myšlenky výjimečných hostů. Těm, kteří se do Ostravy v létě nedostali, pak možnost malé ,ochutnávky´ toho, co u nás mohou zažít,” vysvětluje kurátorka fóra Meltingpot Zlata Holušová. rozhovory jsou zdarma ke shlédnutí na stránkách Meltingpotu. Na letošním ročníku se kromě jiných představí novinář a fotograf Augusto Pessoa (Brazílie), vojenský analytik CNN Cedric Leighton (USA), spisovatel, dokumentarista, expert mentálního léčení Clemens Kuby (Německo), hudební skladatel, výtvarník, Oshův přítel a osobní flétnista Devakant (USA), skladatelka, interpretka manter, dvacet let vokalistka Madonny Donna De Lory (USA) nebo bývalý zahraniční zpravodaj CNN Jim Clancy.

Z českých horů půjde o horolezece Radka Jaroše, tanečníka, choreografa a producenta Yemiho A. D., lékaře Martina Stránského, režiséra, léčitele a zakladatele Univerzity Nové doby Milna Calábka nebo vědkyni, fyzičku a předsedkyni Grantové agentury ČR Alici Valkárovou.



Pátý ročník mezinárodního diskusního fóra Meltingpot proběhne od 15. do 18. července 2020 po boku festivalu Colours of Ostrava v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Na devíti scénách nabídne přes 150 inspirativních řečníků z celého světa z různých oblastí společenského života. Více informací na www.meltingpotforum.com.