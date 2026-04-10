Modiglianiho obraz zabavili nacisté, po soudním sporu se nejspíš vrátí do Francie

  7:18
Do Francie by se mohl vrátit po soudním sporu v USA obraz Amedea Modiglianiho s pohnutou historií. Dílo by se mělo vrátit zemědělci, jehož dědečkovi obraz, nyní v odhadované hodnotě 21,5 milionu eur (půl miliardy korun), zabavili nacisté kvůli židovskému původu. Stávající vlastníky se podařilo dopátrat díky úniku informací z panamské právní firmy Mossack Fonseca.
Sedící muž s holí od Amadea Modiglianiho

Sedící muž s holí od Amadea Modiglianiho | foto: Courtesy of Christie

Amedeo Modigliani
Obraz Amedea Modiglianiho Nu couché (sur le côté auche) - Ležící akt (na levém...
Amedeo Modigliani: Jeanne Hebuterne (Au Foulard) (54,89 milionu dolarů)
Amedeo Modigliani: Portrét Jeanne Hébuternové (Modré oči), 1917
Obraz Sedící muž (opírající se o hůl) vytvořil Modigliani v roce 1918. Jeho vlastníkem byl do nacistické okupace Francie britský galerista působící v Paříži Oscar Stettiner. Ten se ve snaze skrýt před deportací vystěhoval z Paříže na venkov, jeho majetek ale nacistické úřady zabavily a pak ho za výhodných podmínek pro kupující rozprodaly.

Nový nizozemský vlastník odmítl Stettinerovi obraz vrátit, ačkoliv mu to již v roce 1946 nařídil francouzský soud. Obraz naopak dále prodal.

Ke konci 90. let minulého století obraz se spornou minulostí koupil libanonsko-monacký sběratel umění David Nahmad, který však dlouho popíral, že by byl přímo či nepřímo vlastníkem Modiglianiho díla.

Obraz totiž vlastnila firma. Až v roce 2016 díky úniku dokumentů z kanceláře Mossack Fonseca, takzvaných Panama Papers, se podařilo zdokumentovat, že vlastníkem je skutečně Nahmad.

Stettinerův vnuk Philippe Maestracci se domáhá u amerických soudů o navrácení obrazu od roku 2011. V jeho prospěch v dubnu rozhodnul nejvyšší soud ve státě New York. To podle deníku Le Monde znamená, že Nahmad bude muset Maestraccimu obraz předat a že se dílo vrátí do Francie.

