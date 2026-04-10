Obraz Sedící muž (opírající se o hůl) vytvořil Modigliani v roce 1918. Jeho vlastníkem byl do nacistické okupace Francie britský galerista působící v Paříži Oscar Stettiner. Ten se ve snaze skrýt před deportací vystěhoval z Paříže na venkov, jeho majetek ale nacistické úřady zabavily a pak ho za výhodných podmínek pro kupující rozprodaly.
Nový nizozemský vlastník odmítl Stettinerovi obraz vrátit, ačkoliv mu to již v roce 1946 nařídil francouzský soud. Obraz naopak dále prodal.
Ke konci 90. let minulého století obraz se spornou minulostí koupil libanonsko-monacký sběratel umění David Nahmad, který však dlouho popíral, že by byl přímo či nepřímo vlastníkem Modiglianiho díla.
Obraz totiž vlastnila firma. Až v roce 2016 díky úniku dokumentů z kanceláře Mossack Fonseca, takzvaných Panama Papers, se podařilo zdokumentovat, že vlastníkem je skutečně Nahmad.
Stettinerův vnuk Philippe Maestracci se domáhá u amerických soudů o navrácení obrazu od roku 2011. V jeho prospěch v dubnu rozhodnul nejvyšší soud ve státě New York. To podle deníku Le Monde znamená, že Nahmad bude muset Maestraccimu obraz předat a že se dílo vrátí do Francie.