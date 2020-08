Američani v ČR dotočili druhou řadu Carnival Row. Utratili tu rekordní tři miliardy korun

V Praze padla poslední klapka finančně nejpřínosnější zahraniční produkce od zavedení filmových pobídek. Neoviktoriánský fantasy seriál Carnival Row v hlavních rolích s Orlando Bloomem a Carou Delevingneovou, společný počin amerických společností Amazon Studios a Legendary Television, dotočil druhou řadu. Její natáčení přerušilo na počátku března šíření nemoci covid-19. Filmaři za obě řady seriálu v Praze utratili téměř 3,1 miliardy korun.

Díky filmovým pobídkám se v tuzemsku loni natočilo téměř 80 filmů a seriálů. Velkou část tvořily seriály převážně natáčené pro on-line platformy jako Netflix nebo Amazon. Filmové pobídky přinesly loni do Česka téměř devět miliard korun, dosud nejvíce. Letošní bilanci zatím fond neodhaduje.



Celková pobídka za obě řady seriálu Carnival Row bude činit kolem 540 milionů korun. „Uznatelné náklady na natáčení druhé řady v ČR jsou 1,4 miliardy korun, po přičtení již vyúčtovaných nákladů první řady se dostáváme na téměř 3,1 miliardy korun české útraty,“ uvedl Vaněk. Více než tři miliardy korun jsou rekordní částkou, kterou kdy filmaři v ČR utratili.



„Jde o přímou finanční injekci české ekonomice, z níž více než 60 procent jde nefilmovým malým a středním podnikům v oblasti stavebnictví, realit, pohostinství a cateringu, cestovního ruchu a dopravy, ale i zdravotnictví, energetiky, módního a kosmetického průmyslu, finančních a právních služeb a podobně. Často se jedná o regionální dodavatele, nejen pražské,“ připomněla ředitelka SFKMG Helena Bezděk Fraňková.

Druhá řada seriálu se začala točit v listopadu 2019. Kromě Prahy a Studia Barrandov se točilo v Liberci, Doksanech a na zámku Sychrov, v Nelahozevsi, Toušni a Libochovicích. Na natáčení pracovalo kolem 900 lidí, z nichž jen deset procent tvořil zahraniční štáb. Jen řemeslníků na stavbě dekorací v barrandovských ateliérech bylo kolem 400. „První i druhá řada strávily na českých lokacích tři roky, počet natáčecích dní se ze 121 vyšplhal na 229,“ doplnila vedoucí Czech Film Commission Pavlína Žipková.

Děj seriálu se odehrává ve fiktivním neoviktoriánském fantasy městě, kde po boku lidí žijí mýtické bytosti, které musely uprchnout ze své válkou zmítané země. První řada seriálu byla právě nominována na tři televizní ocenění Emmy za nejlepší kostýmy, původní titulní hudbu a design úvodních titulků.

Česká filmová komise spolu se SFKMG, Asociací producentů v audiovizi a Evropským institutem bezpečnosti filmových projektů začala pracovat na možnostech znovunastartování audiovizuální výroby hned po vyhlášení nouzového stavu 12. března. Připravily první samoregulační opatření na evropském kontinentu, které vedlo k restartu audiovizuální výroby již 7. května. Česká republika se tak stala první zemí ve střední Evropě, která se otevřela filmařům.

SFKMG ve spolupráci s ministerstvem kultury vydává dokumentaci, s níž mohou přicestovat filmaři i ze zemí více zasažených koronavirem. Filmaři podstupují testy před odjezdem ze své země i po příjezdu do ČR, do výsledku testu zůstávají zahraniční členové štábu v několikahodinové karanténě do obdržení výsledku testu, což je dvě až šest hodin.

Počátkem května se v Česku podle fondu obnovilo i natáčení dalších filmů, třeba nákladného seriálu Wheel of Time (Amazon Studios), The Falcon and The Winter Soldier (Marvel Studios), třetích řad seriálů Haunted (Netflix) a Das Boot (Bavaria Fiction), filmů Transatlantic 473 (Netflix) a nákladné evropské koprodukce Margrete - Queen of The North.