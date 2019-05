Americká detektivka z Prahy nefungovala. Seriál Whiskey Cavalier končí po první sérii

PRAHA/LONDÝN/LOS ANGELES Televize ABC ukončila detektivní seriál Whiskey Cavalier. Dílo, které se odehrávalo z velké části i v Praze, se potýkalo s nezájmem diváků.

Ostřílený veterán Will Chase (Scott Foley) byl agentem FBI s krycím jménem Whiskey Cavalier. Právě si prochází emoční porozchodovou krizí. Na jiné myšlenky ho přivede až společné nasazení s agentkou CIA Francescou Trowbridgeovou (Lauren Cohanová). Spolu museli čas od času zachraňovat svět na cestě plné politických intrik, vtipných situací a citových vzplanutí. Deset dílů seriálu je zavedlo do Londýna, Paříže, ale i do Prahy, kde se odehrávala největší část děje.



Seriál si během své první série nedokázal vybudovat dostatečnou fanouškovskou základnu. Jeden díl sledovalo v průměru 6,9 milionů lidí. Televize ABC čekala pravděpodobně mnohem víc. Pro konec seriálu mluvil i fakt, že ho neprodukovala přímo společnost ABC, ale najala si pro to externí studio.



Američan v Praze

Scott Foley zazářil zatím hlavně v populárním seriálu Skandál (Scandal). Herec se kvůli seriálu v roce 2018 i s celou rodinou přestěhoval. „Praha má, myslím, asi třináct měsíců v roce zimu. Je tam tak chladno!“ postěžoval si například v rozhovoru pro magazín People.



Herečka Lauren Cohanová je divákům známá jako Maggie Greenová ze seriálu Živí mrtví (The Walking Dead). Zahrála si také matku Bruce Waynea ve filmu Batman vs Superman: Úsvit spravelnosti. Pro Cohanovou jde o smůlu v tom smyslu, že Cohanová v podstatě kvůli Whiskey Cavalier od Živých mrtvých odešla, ačkoliv se v několika epizodách deváté série objevila.



Whisky Cavaliera napsal pro televizi ABC David Hemingson (Sběratelé kostí, Anatomie lži).