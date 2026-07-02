Je skvělé být zpátky! Do Varů se sjíždějí první hvězdy, už dorazili Eisenberg a Keitel

Filmové VarySledovat další díly na iDNES.tv
„Je skvělé být zpátky, obzvlášť na tomto festivalu. Karlovarský festival potřebujeme, je krásný. Se vším co se teď děje ve světě, je úžasné když se lidé takto dají dohromady,“ sdělil ještě na letišti redakci iDNES.cz sám Keitel. Nejvíce se prý těší na lidi, které zde potká, jejich práci i pohled na svět.
Eisenberg, kterého diváci můžou znát z filmů Podfukáři, Opravdová bolest či Sociální síť, v sobotu osobně uvede snímek Dvojník, hravou adaptaci novely Fjodora Michajloviče Dostojevského, v níž si v režii Richarda Ayoadeho zahrál dvojroli.
Při té příležitosti ve Velkém sále hotelu Thermal převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Pořadatelé 60. ročníku karlovarského festivalu to oznámili na sociální síti X.
Všestranný herec, scenárista, režisér a producent Eisenberg se jako herec poprvé prosadil v roce 2002, kdy na sebe upozornil ve filmu Rodger Dodger. O necelých deset let později dostal nominaci na Oscara za roli Marka Zuckerberga v dramatu Sociální síť.
Druhou oscarovou nominaci dostal za film, který natočil jako režisér, tragikomedii o dvou amerických bratrancích na cestě za svými polskými kořeny Opravdová bolest. Za její scénář kromě pozvání na Oscary dostal i cenu BAFTA či cenu na Sundance. Známost mu přinesly i snímky jako Zombieland nebo Podfukáři či spolupráce s Woody Allenem. Byl také jedním z producentů filmu Chlupatá rodinka a propůjčil hlas papouškovi Blu v animovaném filmu Rio.
Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary obdrží také slovenská herečka Magda Vášáryová, americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová a americký herec Jeffrey Wright.
Na slavnostním zahájení festivalu převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Festival zahájí argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje utkání na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986 mezi Argentinou a Anglií.
Festival v Karlových Varech od 3. do 11. července uvede v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení 37 filmů, z toho 15 debutů. Loni festival v těchto sekcích nabídl 34 filmů. Českou kinematografii letos v hlavní soutěži zastoupí tři snímky v mezinárodní koprodukci - komediální drama Chica Checa režiséra Šimona Holého, Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského a Padlé ovoce, za kterým stojí režisérka z Barmy Pchjo Pchjo Aun.