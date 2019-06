Americký sen s příchutí benzínu. V novém filmu šlapou na pedál Matt Damon a Christian Bale

LE MANS Snímek Na plný plyn (Ford v. Ferrari) vypráví o rivalitě mezi automobilovými giganty během závodu Le Mans v roce 1966. Nová ukázka, kterou se film prezentuje, je celá o nebezpečné rychlosti, retro atmosféře a ostrých zatáčkách. Snímek zamíří do českých kin 14. listopadu.

Automobilka Ford by moc ráda porazila Enza Ferrariho a jeho vozy, které pravidelně dominují závodům Le Mans. Ford si proto najme geniálního konstruktéra Carrolla Shelbyho (Matt Damon), aby zkonstruoval vůz, který nechá konkurenci z Ferrari v prachu za sebou. Shelby se úkolu nadšeně zhostí, ale protože jde velkou rychlost v prototypech, které nemusejí vůbec fungovat, potřebuje tak trochu šíleného testovacího jezdce s ochotou riskovat vlastní život. Nalezne ho v Kenu Milesovi (Christian Bale). Spolu vytvoří vůz, který do neměl obdoby - legendární Ford GT40.

Za filmem stojí režisér James Mangold, který se do diváckého podvědomí zapsal hlavně výborně přijatým snímkem Logan: Wolverine (2017). Na svém kontě má ale také například western 3:10 Vlak do Yumy (2007) nebo životopisný film o Johnnym Cashovi Walk the Line (2005). Kromě Damona s Balem se ve filmu objeví i Caitriona Balfová, Jon Bernthal, Josh Lucas, Noah Jupe nebo Tracy Lettsová.