Američtí prezidenti očima prvních dam. Michelle Obamovou si zahraje oscarová Viola Davisová

LOS ANGELES Televize Showtime plánuje seriálový projekt První dámy (First Ladies), ve kterém se podívá na všechny americké prezidenty z perspektivy jejich manželek. Každý z hodinových dílů bude věnovaný jinému prezidentovi. Už víme, že Michelle Obamovou ztvární oceňovaná Viola Davisová. Seriál zatím nemá oficiální datum premiéry.

Seriál se zaměří i na takové aspekty, jako je rodinný život prvních dam včetně neustálé přítomnosti ochranky a prakticky nulového soukromí. První série se zaměří na Eleanor Rosseveltovou, Betty Fordovou a Michelle Obamovou.

„Ve východním křídle Bílého domu se často mimo zraky veřejnosti odehrávala rozhodnutí, která změnila celý svět. Ta rozhodnutí učinily charismatické, složité a dynamické první dámy Ameriky,“ píše televize Showtime v oficiálním prohlášení.

Scénář napsal spisovatel a příležitostný producent Aaron Cooley. Dosud spolupracoval hlavně s režisérem Joelem Schumacherem. Cooley napsal knihy jako The Guns of Ridgewood, moderní kriminálku s příchutí westernu, nebo politický thriller Four Seats. Žádná z jeho knih česky zatím nevyšla.