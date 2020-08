Amerika, rasismus a divoké příšery z nočních můr. Na obrazovky se žene seriál Lovecraftova země

LOS ANGELES Jednou z nejočekávanějších seriálových událostí sezóny je určitě premiéra ambiciózního seriálu Lovecraftova země (Lovecraft Country). Mix historického dramatu, dobrodružství a hororu natočil talentovaný tvůrčí tým. První díl má premiéru již v pondělí 17. srpna.

Atticus Black (Jonathan Majors) spolu se svou kamarádkou a strýčkem podniká cestu skrze americký jih padesátých let. Dalo by se čekat, že všudypřítomný rasismus nařízený takzvanými zákony Jima Crowa, bude to nejhorší, co je na cestě může potkat. Není to tak docela pravda, protože ve stodolách jižanských staveních se skrývají příšery jako vystřižené z ponurých povídek Howarda Phillipse Lovecrafta. Začíná boj o přežití.

Za seriálem stojí tvůrčí dvojice Misha Greenová (seriály Spartakus, Hrdinové) a Jordan Peele (Uteč, My). Lovecraftova země vychází ze stejnojmenné knihy z roku 2016 od spisovatele Matta Ruffa (česky vyšla v roce 2018 u nakladatelství Baronet).



Diváci v seriálu uvidí Abbey Leeovou, Aunjanue Ellisovou, Chase Browna, Jonathana Majorse, Wunmi Mosakuovou, Jurnee Smollett-Bellovou, Courtney B. Vanceovou nebo Michaela Kenneth Williamse.