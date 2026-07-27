Zemřel kontroverzní anatom von Hagens. I on si přál, aby jeho mrtvé tělo vystavili

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  13:28
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V Brně je připravená kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds. Od září...

V Brně je připravená kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds. Od září čeká na otevření. (29. dubna 2021) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Profesor anatomie Gunther von Hagens během berlínské výstavy Body Worlds...
V Brně je připravená kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds. Od září...
V Brně je připravená kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds. Od září...
V Brně je připravená kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds. Od září...
47 fotografií
Ve věku 81 let zemřel německý anatom Gunther von Hagens, jenž se stal známým díky konzervaci lidských těl, která následně vystavoval. Vynalezl takzvanou plastinaci, při které se voda a tuk v tkáních těl nahrazuje silikonem a epoxidovou pryskyřicí. Takto konzervovaná těla vystavoval po celém světě, včetně Česka.

Gunther von Hagens se narodil v roce 1945 v polské Poznani jako Gunther Liebchen, později přijal jméno své první manželky. V roce 1965 začal studovat v Jeně medicínu, v komunistické Německé demokratické republice (NDR) se ale dostal do konfliktu s úřady a po pokusu o útěk skončil ve vězení. Jako politického vězně jej vykoupila spolková republika. Později působil na univerzitě v západoněmeckém Heidelbergu. Od roku 2008 trpěl Parkinsonovou chorobou.

Profesor anatomie Gunther von Hagens během berlínské výstavy Body Worlds (květen 2009)
V Brně je připravená kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds. Od září čeká na otevření. (29. dubna 2021)
V Brně je připravená kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds. Od září čeká na otevření. (29. dubna 2021)
V Brně je připravená kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds. Od září čeká na otevření. (29. dubna 2021)
V Brně je připravená kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds. Od září čeká na otevření. (29. dubna 2021)
47 fotografií

Plastinaci vynalezl von Hagens v 70. letech minulého století. Lidská i zvířecí těla, která touto metodou konzervoval, pak vystavoval po celém světě. Výstavy se přitom neobešly bez kontroverzí. Kritici mu vyčítali, že porušuje lidskou důstojnost, zpochybňovali i původ preparovaných těl. Von Hagens vždy tvrdil, že těla pocházejí od dárců, kteří s jejich využitím po smrti souhlasili. K velkým odpůrcům von Hagensových výstav patřily v řadě zemí církve.

Na výstavách byla těla k vidění v nejrůznějších pozicích - při hře s míčem, na skateboardu, v zamyšlení či při sexu. Jednalo se o lidi mladé i staré, zdravé či nemocné, a také o těhotné ženy. „Bylo přáním Gunthera von Hagense, aby rovněž jeho tělo bylo po smrti k dispozici pro plastinaci,“ stojí podle DPA v prohlášení o jeho smrti, které poskytla von Hagensova rodina. „Jeho blízcí budou toto přání respektovat a provedou ho,“ dodává prohlášení.

Česká veřejnost se mohla s těly podrobenými plastinaci poprvé setkat v roce 2007, kdy do Prahy dorazila kontroverzní výstava Bodies, která ukázala skutečná zvířecí i lidská těla a budila řadu emocí. Ve východoněmeckém Gubenu funguje od roku 2006 Plastinarium, stálé muzeum konzervovaných těl.

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