Zemřela operní pěvkyně Anda-Louise Bogza. Držitelce Thálie bylo 60 let

Autor:
  15:06aktualizováno  15:06
Ve věku 60 let dnes po dlouhé nemoci zemřela operní pěvkyně Anda-Louise Bogza. Sopranistka, která se narodila v Rumunsku a žila v Praze, byla emeritní sólistkou opery Národního divadla a Státní opery. O jejím úmrtí informoval mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.
Fotogalerie4

Anda-Louise Bogza | foto: ČTK

Anda-Louise Bogza byla držitelkou Ceny Thálie za rok 2007. Obdržela ji za roli Minnie v opeře Giacoma Pucciniho La fanciulla del West - Děvče ze Západu.

Kromě Ceny Thálie dosáhla Bogza jako absolventka pražské Akademie múzických umění řady mezinárodních úspěchů a uměleckého uznání. Spolupracovala s předními dirigenty, jako je Zubin Mehta. Vystupovala v předních operních domech, často v titulních rolích.

Patří mezi ně londýnská Royal Albert Hall, Verdiho Aidu zpívala ve vídeňské a berlínské Staatsoper. Slyšet a vidět ji mohli diváci v Tokiu, Paříži, Hamburku, Seville, Madridu, Tel Avivu, Kodani, Bukurešti nebo v amerických městech. V římské opeře se zhostila titulní role Rusalky.

Bogza si oblíbila Prahu, v níž žila a jejíž operní domy hodnotila vysoko. Vystupovala rovněž v brněnském Národním divadle. Vracela se do Rumunska a snažila se pomáhat tamním pěvcům a operní tradici.

Ráda měla Pucciniho Děvče ze Západu, za které obdržela Cenu Thálie. „Škoda, že hezká inscenace Národního divadla z roku 2007 se hrála tak málo, i když byla věnována památce Emy Destinnové, která kdysi vystoupila v newyorské premiéře toho díla,“ řekla Bogza časopisu Opera plus. Ještě v roce 2018 zpívala v Praze jednu z hlavních rolí ve Verdiho opeře Nabucco.

Vstoupit do diskuse

Jasný triumf pro švédskou štafetu. Češky senzaci nezopakovaly a jsou sedmé

Markéta Davidová na trati sprintu v Hochfilzenu.

Bělorusko propustilo přes sto politických vězňů. USA zrušily sankce na potaš

Mezinárodní Cenu Václava Havla za lidská práva získal běloruský politický

Evropa musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, za nic ručit nebudeme, řekl Babiš

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (19....

Přebírám odpovědnost a odcházím, řekla Maláčová. SOCDEM volí jejího nástupce

Jana Maláčová při sjezdu SOCDEM formou online (13. prosince 2025)

Komunisty i po debaklu povede dál Konečná, nikdo nenavrhl volit nového lídra

V Praze se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!. Na dolní straně...

Zemřela operní pěvkyně Anda-Louise Bogza. Držitelce Thálie bylo 60 let

Anda-Louise Bogza

Analýza

Bezpečnostní strategie USA jako příležitost i výzva. Povolební Česko se k ní může přiblížit

Americký prezident Donald Trump

Hrdá zbrojovka vsadila na zabijáka tanků. A pomohla ubránit Kyjev

Výroba protitankové zbraně RPG-75 v dílnách Zevety Bojkovice

Vonnová září, dojela druhá a má další rekord. Ledecká ve druhé desítce

Ester Ledecká v cíli sjezdu ve Svatém Mořici.

Turek je v domácím léčení, brzy bude moct požádat o schůzku s Pavlem, řekl Šťastný

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě navržené kandidáty na...

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Glosa

Pátrání po největším tajemství. Jak vznikl život na zemi, nevíme. Ale víme alespoň kdy?

Země

Čekstajl

Leopardí máma a europoslankyně s chrastícími náramky. Kdo jsou nejstylovější osobnosti roku

Hollywoodská herečka Jennifer Lawrenceová v leopardím kabátu.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.