Úvodní slovo si vzal Libor Bouček. Připomněl, že hudba je jedna z věcí, která má sílu spojovat rozdělenou společnost a uvedl prvního hudebního hosta, kterým je zpěvačka Annet X.
V kategorii Sólový interpret zvítězil Michal Prokop s kapelou Framus Five za album Ostraka. „Děkuju tomu nahoře, že můžu soutěžit s těmi mladými,“ prohlásil první oceněný v děkovné řeči.
Vítězem v kategorii Společný projekt se stali James Cole & Idea. „Zdravím všechny, tohle jsme nečekali. Patnáct let jsme se nenáviděli, pomlouvali a nakonec jsme zjistili, že když si vytáhneme z hlavy zlo, dopadne to takhle. James Cole je král,“ řekl Idea.
„Děkuju moc, neměl jsem připravený proslov a chtěl bych říct, že to pro mě hrozně znamená,“ dodal James Cole.
Skladbu roku podle mínění akademie natočili Gufrau, Victor Kal a Rohony. „Moc si vážíme toho, že tu můžeme být. Děkujeme všem, kteří nejsou vidět, a taky našim rodinám,“ znělo v jejich děkovném proslovu.
Slovenským albem roku Libor Bouček vyhlásil desku Richarda Müllera a skupiny Banket nazvanou Slovenská strela. Poděkoval mimo jiné dvojici Remigius Klačanský a Dominik Kopcsay, tedy aktuální sestavě Banketu. „Važme si svobody, u nás na Slovensku už se takové ceny v televizi vysílat nesmějí,“ připomněli pánové Klačanský a Kopcsay.
Cenu v kategorii Folk získal písničkář Jan Běťák. „Jsem velmi potěšen a zaskočen, děkuji všem muzikantům a hostům, kterými byl například Vladimír Javorský, rodině, manželce a všem, kteří mé album podpořili. A taky bych rád řekl, že směr, kterým se ubírá současná reprezentace kultury, není správný. Držme si palce, aby se to za tři a půl roku změnilo,“ prohlásil.
Nominaci v kategorii Jazz proměnil Tomáš Liška & Invisible World za album Holy Grail.
Objevem roku se stala Marie April. „Sama v sobě bojuju s důvěrou v to, co dělám, takže děkuju Akademii, že ve mě věří. A děkuju taky Tomu Seanu Pšeničkovi za to, že se mnou tohle album nahrál,“ řekla oceněná česko-americká písničkářka.
Anděla v kategorii Rap si podruhé odnesla dvojice James Cole & Idea. „Náš kámoš Oto Klempíř je v kanceláři asi čím dál víc a my doufáme, že v ní bude čím dál miň, protože se chová jako idiot,“ vzkázalo vyznamenané duo rapperů.