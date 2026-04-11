Ceny Anděl ONLINE: sošku má Michal Prokop či rappeři. Mluví se o stavu společnost:

  21:07
Předávání hudebních Cen Anděl za rok 2025 je v plném proudu. Slavnostním večerem provádí Libor Bouček a Martin „Mikýř“ Mikyska. Prvním oceněným se stal zpěvák Michal Prokop s kapelou Framus Five, dalšího Anděla dostali James Cole & Idea. Skladbu roku natočili Gufrau, Victor Kal a Rohony. Ocenění se vyjadřují k situaci na kulturní scéně a ve společnosti na Slovensku, zaznělo i jméno ministra Klempíře.

Úvodní slovo si vzal Libor Bouček. Připomněl, že hudba je jedna z věcí, která má sílu spojovat rozdělenou společnost a uvedl prvního hudebního hosta, kterým je zpěvačka Annet X.

V kategorii Sólový interpret zvítězil Michal Prokop s kapelou Framus Five za album Ostraka. „Děkuju tomu nahoře, že můžu soutěžit s těmi mladými,“ prohlásil první oceněný v děkovné řeči.

Vítězem v kategorii Společný projekt se stali James Cole & Idea. „Zdravím všechny, tohle jsme nečekali. Patnáct let jsme se nenáviděli, pomlouvali a nakonec jsme zjistili, že když si vytáhneme z hlavy zlo, dopadne to takhle. James Cole je král,“ řekl Idea.

„Děkuju moc, neměl jsem připravený proslov a chtěl bych říct, že to pro mě hrozně znamená,“ dodal James Cole.

Skladbu roku podle mínění akademie natočili Gufrau, Victor Kal a Rohony. „Moc si vážíme toho, že tu můžeme být. Děkujeme všem, kteří nejsou vidět, a taky našim rodinám,“ znělo v jejich děkovném proslovu.

Slovenským albem roku Libor Bouček vyhlásil desku Richarda Müllera a skupiny Banket nazvanou Slovenská strela. Poděkoval mimo jiné dvojici Remigius Klačanský a Dominik Kopcsay, tedy aktuální sestavě Banketu. „Važme si svobody, u nás na Slovensku už se takové ceny v televizi vysílat nesmějí,“ připomněli pánové Klačanský a Kopcsay.

Kapela Gufrau, Victor Kal. a Rohony vystoupili na předávání Ceny Anděl za rok 2025. (11. dubna 2026)
V kategorii Rap vyhráli James Cole & Idea. (11. dubna 2026)
V kategorii Objev zvítězila Marie April. (11. dubna 2026)
Cenu v kategorii Folk získal písničkář Jan Běťák. „Jsem velmi potěšen a zaskočen, děkuji všem muzikantům a hostům, kterými byl například Vladimír Javorský, rodině, manželce a všem, kteří mé album podpořili. A taky bych rád řekl, že směr, kterým se ubírá současná reprezentace kultury, není správný. Držme si palce, aby se to za tři a půl roku změnilo,“ prohlásil.

Nominaci v kategorii Jazz proměnil Tomáš Liška & Invisible World za album Holy Grail.

Objevem roku se stala Marie April. „Sama v sobě bojuju s důvěrou v to, co dělám, takže děkuju Akademii, že ve mě věří. A děkuju taky Tomu Seanu Pšeničkovi za to, že se mnou tohle album nahrál,“ řekla oceněná česko-americká písničkářka.

Anděla v kategorii Rap si podruhé odnesla dvojice James Cole & Idea. „Náš kámoš Oto Klempíř je v kanceláři asi čím dál víc a my doufáme, že v ní bude čím dál miň, protože se chová jako idiot,“ vzkázalo vyznamenané duo rapperů.

Vítězem kategorie Slovenské album je Banket, Richard Müller. (11. dubna 2026)
Vystoupení Kláry Vytiskové. (11. dubna 2026)
Annet X na předávání Ceny Anděl za rok 2025. (11. dubna 2026)
Skupina The Prostitutes zahráli na předávání Ceny Anděl za rok 2025. (11. dubna 2026)
