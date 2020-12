Anglická reformace je úžasné drama, Shakespeare o ní přitom vůbec nepsal, diví se překladatel Hilský

Praha Rád bych se tam podíval, ale spěchal bych rychle zpátky, hodně věcí by mně vadilo a nejvíc asi krutost, říká Martin Hilský po náročné a obsáhlé práci na skvělé fresce alžbětinské doby s názvem Shakespearova Anglie, která nedávno vyšla.

LN Co vás přivedlo k tomu, vytvořit takové panorama anglické renesance, potřeboval jste jako překladatel a lingvista znát historický kontext i v detailech?

Měl jsem několik důvodů. Samozřejmě že kontexty mě velmi zajímaly a zabýval jsem se jimi. Když jsem v roce 2011 publikoval Shakespearovo kompletní dílo, musel jsem napsat asi padesátistránkovou studii a přímo mě bolelo, kolik toho tam kvůli rozsahu nebylo řečeno. A zrodilo se přání zvětšit to na velké plátno. Shakespeare nabízí velké poznání své doby, ale spousta věcí tam není. A nejzajímavější je, že tam není to hlavní, a sice anglická reformace. Přitom je to doba, do které se narodil. Má ji třeba v náznacích v Králi Janovi a také v Sonetu 73, kde mluví o zborcených kůrech, což může být narážka, ale nemusí.