Vítěznou cenu Anifilmu získal Život k sežrání, diváci ocenili Hurikán

Porota ocenila snímek Kristiny Dufkové Život k sežrání, který už má na kontě dva České lvy, za „jedinečné kouzlo, vizuální imaginaci, emocionální hloubku, optimistické vyznění, zábavný přístup a něžnou oslavu sebepřijetí a vnitřní síly“.

V kategorii celovečerních filmů pro dospělé hlavní cenu získal bratrský režijní tandem Stephen a Timothy Quayovi za film Sanatorium na věčnosti, který se odehrává na pomezí snu a reality.

V kategorii krátkých filmů zvítězil italsko-francouzský snímek Hlasy sirén, za nímž stojí režisér Gianluigi Toccafondo, ze studentských prací porota vybrala film Bunnyhood z britské National Film and Television School, který natočila Mansi Maheshwari.

V sekci nenarativní a abstraktní animace vyhrála americká režisérka Meejin Hong za snímek Záplava, který vytvářela deset let na pouhých 24 listech papíru. Cena za nejlepší videoklip cestuje do Argentiny, získala ji režisérka Jesica Bianchi za video k písni My Way skupiny Siamés.

V oboru VR filmů uspěl Boris Labbé s filmem Ito meikjú, nejlepší počítačovou hrou pro děti je Snufkin: Melody of Moominvalley ze studia Hyper Games a cenu za nejlepší výtvarný počin v počítačové hře si odnáší Indika studia Odd Meter. Z hlasování diváků vzešel vítězně Jan Saska s filmem Hurikán, který vyhrál i národní klání Český obzor; také v něm bodoval Život k sežrání a mezi studenty Pola Kazaková s dílem Plevel.