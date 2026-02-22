RECENZE: Kterak si Josef Carda a Dana Morávková zařádí v apartmá hotelu Plaza
A nic na tom nezmění fakt, že upracovaný manžel popírá přesný den i číslo výročí – bude to až zítra a rozhodně to není pětadvacet let! To je ale ten nejmenší rozpor, který toho večera mezi manželi hrozí.
Tak začíná odpočinková komedie Apartmá v hotelu Plaza, kterou od loňského ledna uvádí pražské Divadlo Bez zábradlí. Podle textu slavného amerického dramatika a scenáristy Neila Simona, jenž se stal předlohou i stejnojmenného filmu Arthura Hillera z roku 1971, ji na svou scénu zrežíroval Karel Heřmánek mladší.
V rolích manželů, kteří ten večer rozhodně nebudou vzpomínat na svou dávnou svatební noc, se představili Dana Morávková a Josef Carda. Známé tváře jsou ústředními postavami večera – Simon totiž ve své hře nabízí hned tři příběhy. Navzájem na sebe nenavazují, přesto mají leccos společného. Jednak se všechny odehrávají v hotelu Plaza v apartmá číslo 719 a jednak se všechny tři točí okolo hrdinů ve středním věku – muže a ženy. V tom prvním případě to jsou manželé, kterým to zrovna dvakrát neklape: někdejší vášeň je beznadějně pryč, a když se ona snaží o její znovuzažehnutí, setká se s drtivou, i když dávno tušenou pravdou.
V druhém, patrně nejslabším příběhu pak Carda představuje úspěšného hollywoodského producenta, který má dost losangeleské přetvářky a hodlá se povyrazit se svou dávnou láskou ze střední. Hrdinka Dany Morávkové je sice takovou pozorností slavného spolužáka potěšena, místo vzrušení však i v tomto případě zažívají stěny hotelového pokoje vršící se rozpaky.
Vrcholem večera je jednoznačně třetí, nejkomediálnější příběh, kde Carda s Morávkovou představují manžele ve svatební den jejich dcery. Ta se však náhle zamkla v hotelové koupelně a odmítá sestoupit dolů, kde již s ženichem čeká sto padesát hladových hostů... Patálie se zaseknutou dcerou, kterou většinu dění nevidíme, nabízí spoustu prostoru pro Cardu i Morávkovou. Herec podává nervního otce jako roztržitého páprdu, který by měl nejradši celý večer stůj co stůj za sebou a marginalita v podobě nejisté nevěsty ho nemůže zastavit.
Apartmá v hotelu Plaza
Divadlo Bez zábradlí
premiéra 23. ledna 2025
režie: Karel Heřmánek ml.
hrají: Dana Morávková, Josef Carda, Nikol Kouklová, Petr Macháček a další alternace
Morávková se sice snaží vystupovat jako dceřina kamarádka a spolčenkyně, avšak ani tento přístup na zamknuté dveře koupelny nezabírá.
Apartmá v hotelu Plaza vedle komediálních výkonů nabízí i několik hudebních čísel, která pomáhají překlenout pauzy mezi jednotlivými příběhy a přiblíží imaginární atmosféru New Yorku poloviny dvacátého století i pozdější doby. Na saxofon zde hezky hraje Michal Zpěvák, a ač můžou někomu tyto hudební předěly připadat nadbytečné, rytmu večera rozhodně neškodí.
Novinka Divadla Bez zábradlí tak nabízí přiznaně odpočinkové divadlo, kde sice budou divákovi některé zápletky a slovní výměny připadat až moc předvídatelné, ovšem přesně dávkované výkony Morávkové s Cardou jakékoli rozpaky hravě přehluší.
