Ať vládne láska. Rockový všeuměl Lenny Kravitz vydá vlastní autobiografii

Kravitz v knize popisuje prvních dvacet pět let svého života. Vyvrcholí vydáním jeho debutové desky z roku 1989. Ta se stejně jako kniha jmenuje Let Love Rule.

„Dobré ráno. Doufám, že se všichni máte skvěle. Jen bych vám chtěl oznámit, že jsem napsal autobiografii Let Love Rule,“ říká Kravitz ve video na sociální síti Twitter. „Ty první roky mě utvořily a naučily mě mnoho o sobě samém. Nechaly vzniknout poselství o lásce, kterému věřím dodnes,“ uzavírá 56letý rocker.



Kromě něj se na knížce podíleli i jeho vlastní rodiče, producent nebo bývalá manželka, herečka Lisa Bonetová.

My memoir, Let Love Rule, will be out on October 6th. Pre-order at https://t.co/TQ8bMOk3Kc pic.twitter.com/PCZZuNMh38