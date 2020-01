AUDIO: Britský písničkář James Harries vydává nové album, poslechněte si ho celé

Poslední dva singly Lights a Superstition v Praze žijícího britského písničkáře Jamese Harriese bodovaly na předních příčkách Hitparády českého radiového éteru – IFPI. Tyto skladby jsou součástí nového alba s názvem Superstition. Portál Lidovky.cz jej celé exkluzivně nabízí k poslechu.

Label Tranzistor vydání alba Superstition načasoval hned na začátek magického roku 2020 a nedal na pověru gramofonového trhu, že důležitá alba se vydávají jen před Vánoci. Čirou radost z nových písní dopřeje James Harries svým příznivcům i prostřednictvím stejnojmenného koncertního turné, které odstartuje v Čechách 21. února v libereckém klubu Warehouse.

James Harries poprvé ve své kariéře natočil album s českým producentem Viliamem Bérešem. Album Superstition, které od posledního vydaného titulu Until the Sky Bends Down dělí celých pět let, je trochu odlišné od zpěvákovy dosavadní produkce. „Pokud by někdo chtěl zařadit moji novou tvorbu do nějakého žánru, tak jde o písničkářskou pop music s přídavkem gospelu, soulu a blues,“ komentuje případné zaškatulkování Harries.

Novinkou v kariéře Jamese Harriese je také jeho historicky první duet. Píseň s názvem Something Like This natočil s mladou slovenskou zpěvačkou, která si říká Blanch. Ta je podle slovenských i tuzemských médií velkým objevem a nadějí na indiepopové scéně.

Na albu Superstition, jež je mezinárodním projektem, se dále podíleli například i kytarista Steve Walsh, klávesista a vokalista Jonathan Owusu-Yianomah, basisté Jakub Vejnar, Miloš Klápště a Matěj Belko, bubeník Martin Novák, saxofonisté Jakub Doležal a Robert Mitrega, trumpetista Jaroslav Kohoutek. Osian Roberts se postaral o aranžmá dechů. Uslyšíte zde i vokály Kláry Vytiskové.

James Harries představí nové písně v rámci české části své Superstition tour 2020, která bude mít osmnáct zastávek. Na prvních šesti koncertech ho doprovodí klávesista Martin Kryštof Kroupa a bubeník David Landštof. Vstupenky na českou část turné jsou již k dispozici na webových stránkách Jamese Harriese. Album vychází na CD i v digitálních formátech na labelu Tranzistor v pátek 31. ledna.