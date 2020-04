AUDIO: Panika, strach i děs. Jako by Katarzia zpívala o dnešku

Už za čtrnáct dní vyjde nové, čtvrté album slovenské autorky a zpěvačky Katarzie. Na nedávno vydaný pilotní singl Samota mi nevadí nyní navazuje druhý Tristan a Izolda. Nahrávku, která koresponduje s aktuálními pocity mnoha lidí, uvádějí Lidovky.cz v premiéře.

Měla to být píseň o astmatickém záchvatu a létě bez lásky. V době koronavirové působí jako reflexe nejaktuálnějšího dění kolem nás. Panika, strach i děs, také tahle slova jsou na novém singlu umělkyně, která jednoho rána musela bezodkladně vyhledat lékařskou pomoc.

„Text vznikl poté, co jsem se v noci sama doma dusila kvůli astmatu. Bylo to tak intenzivní, že jsem potřebovala vědět, co se děje. Tak jsem se ve čtyři ráno odvezla na pohotovost,“ říká Katarzia o naléhavém songu z nemocničního prostředí.

Katarzii se opět mimoděk povedlo vystihnout současnou situaci. Neplánovaně se jí to podařilo už s předcházející deskou Antigona (2018), jež příběhem o mladém člověku umírajícím pro pravdu získala v kontextu tehdejších událostí na Slovensku úplně jiný význam. „Je to zajímavé, jak do sebe zase všechno zapadá. Možná je to kolektivním vědomím. Věcem, které jsem dřív zažívala s pocitem osamocení, nyní čelíme všichni,“ dodává zpěvačka.

Velký podíl na výsledné podobě nového alba Katarzie má opět producent Jonatan Pastirčák (Pjoni/Isama Zing). Katarzia povolala do služby také producenty Aid Kida, Olivera Torra, LVCIFERa a Alexandra Vincenta.

Ve dvou skladbách hostovala zpěvačka a skladatelka Ela Tolstová, do jedné z písniček vokálem přispěl také Cyril Dobrý a své party v pražském studiu Faust Records nahráli také hudebníci z Katarziiny kapely Albert Romanutti, Vladko Mikláš, Oliver Lipenský a Lukáš Mutňanský. Na mixu se společně s Pastirčákem podílel také Tomáš Havlen a mastering měl na starosti Gaex.

Album Celibát obsahuje 11 skladeb a vyjde 17. dubna u labelu Slnko Records. Turné i křest alba, původně naplánované na duben a květen, se uskuteční na podzim.