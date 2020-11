AUDIO: Sinplus opustili komfortní zónu a vyprávějí prožité příběhy

Skupina Sinplus, pocházející ze Švýcarska a působící v Anglii, vystoupila v minulosti na několika velkých českých festivalech a její videoklipy si našly svoje místo na našich hudebních kanálech. Právě dnes vydává kapela nové EP It’s Not About Being Good, které si v premiéře můžete exkluzivně poslechnout na portálu Lidovky.cz.

Skupinu tvoří bratrské duo Ivan (kytarista) a Gabriel (zpěvák) Brogginiové. Nové nahrávce mixují svůj rockový zvuk s novou vlnou. „Rozhodli jsme se v hudbě opustit naši komfortní zónu. Tvořili jsme instinktivně a nechali jsme muziku proudit v nejčistší podobě,“ říkají tvůrci. „Každá píseň je příběhem, který jsme zažili, a snažili jsme se ji vyprávět bez jakýchkoli očekávání,“ doplňují. Bratři Brogginiové získali několik cen a nominací, včetně MTV Europe Music Award. Balada You and I, ve které se objevuje i kalifornský zpěvák a skladatel Mickey Shiloh, se stala v jejich domovské zemi zlatou, stejně tak jako hudba k Evropskému šampionátu v gymnastice. Sinplus také reprezentovali svou zemi v Eurovision Song Contest a předskakovali umělcům jako jsou třeba Roxette.