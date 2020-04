Aukční síně vyhlížejí podzim. Na počítání ztrát je ale zatím příliš brzy

PRAHA Přestože musí být galerie zavřené, obchod s uměním zatím moc nepolevuje. Aukční síně se zaměřily na privátní prodeje, cenově dostupnější díla pak nabízejí přes internet. To důležité se ale odehraje na podzim, kam se přesunuly velké jarní aukce z Žofína a Mánesu.

Jen co se zeleno-fialový VIRUS 0420 (anticovid) zabydlel na výstavě v Trafo Gallery, už tento obraz Jana Kalába míří do aukce. Dražit jej bude aukční síň Kodl, dražba poběží online ode dneška (22. 4.) do neděle, vyvolávací cena je jedna koruna a výtěžek z prodeje půjde na podporu pěti malých neziskových organizací a občanských iniciativ, které pomáhají zvládnout situaci s koronavirovou pandemií. Celá akce navíc kopíruje současný trend na trhu s uměním – kamenné aukce se ruší či přesouvají na podzim, aukční domy se teď zaměřily na internet a privátní prodeje.

„Možnost oslovit širší publikum skrze online dražbu využívají také Arthouse Hejtmánek, 1. Art Consulting Brno, Etcetera nebo Prague Auction,“ vypočítává Alexandra Bízková, finanční ředitelka investičního fondu Pro arte, který se věnuje výtvarnému umění českého i zahraničního trhu. „Zde je však důležité uvést, že ceny bývají řádově níže než u klasických aukcí, což sice zvyšuje množství zájemců, ale též snižuje realizovaný zisk aukčních síní.“

Přes internet se totiž nedají prodávat ta úplně nejdražší díla, což je i případ aukční síně European Arts, ve které zítra (23. 4.) vyvrcholí velikonoční online dražba s cenově dostupnějším uměním. Další aukční dům – Adolf Loos Apartment and Gallery – oznámil, že svou dubnovou dražbu v pražském Mánesu přesouvá na říjen.

Také Galerie Kodl musela svou tradiční jarní aukci na Žofíně přesunout z května na konec listopadu. Prodávat se mělo 250 uměleckých děl, například Zátiší se džbánem a flétnou Emila Filly (vyvolávací cena 7 500 000 Kč), Sesutý signál Mikuláše Medka (6 000 000 Kč) nebo Údolí ve fontainebleauském lese francouzského impresionisty Frédérica Bazilleho (2 500 000 Kč). Další jména mají být ještě oznámena. Zatím tedy galerie uspořádala charitativní dražbu s Janem Kalábem, a co jde, přesouvá na internet. „Již instalovanou výstavu tvorby Alexandra Vladimíra Hrsky představujeme alespoň na webu a Facebooku, v pátek pak zprostředkujeme komentovanou prohlídku prostřednictvím videa,“ vysvětluje majitel galerie Martin Kodl.

Některá díla chce galerie později představit v tematických cyklech zakončených předaukční výstavou. Během června by měla být v prostorách galerie vystavena sbírka 19. století, v červenci poválečné umění spolu s uměním současným a jako poslední se představí kolekce meziválečné moderny. Nejdražší obrazy podzimní aukce jsou zatím utajeny, aby mohly být odprezentovány až v říjnu na předaukční výstavě. Jednotlivé výstavy budou doplňovat komentované prohlídky jak naživo, tak skrze online přenosy na stránkách galerie. Předaukční výstava pak bude prodloužená na dva měsíce, dražit by se mělo v neděli 29. listopadu.

Lakmusový test trhu s uměním

Pandemie mění plány také v investičním fondu Pro arte. „Nastalá situace neumožnila konání připravované dubnové cesty za uměním do Paříže, kterou jsme chystali pro naše investory,“ říká Alexandra Bízková. „Chystali jsme též vernisáž v naší galerii na Malé Straně. Akce však úplně nerušíme, pouze přesouváme jejich konání do podzimní sezony.“ Prozatím svým návštěvníkům nabízejí virtuální prohlídku části svého portfolia na webových stránkách – k vidění je Emil Filla, Otakar Kubín nebo Zdeněk Sýkora.

Počítat ztráty a zisky je podle Bízkové zatím brzy, protože se koronakrize na trhu s uměním projeví nejdříve ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Většina významných hráčů navíc napíná své síly na říjen a listopad, kdy by se měly konat ty nejdůležitější dražby. „Podzimní prodeje budou lakmusovým testem, nakolik je český trh s uměním životaschopný a jak hluboce byl zasažen,“ dodává Bízková.

Důležité také je, za jak dlouho a v jaké formě se budou moci galerie vrátit do běžného provozu. Například v Asii k tomu již dochází za pomoci kontrol a moderních technologií, což u nás není úplně možné. Podle Bízkové tak budeme následovat spíše cestu Rakouska a Německa, kde se budou galerie a muzea pozvolně otevírat ve speciálním hygienickém režimu.

Všechno zlé je i k něčemu dobré. „Lidé mají možnost se na chvíli zastavit, přemýšlet. Více než jindy si uvědomujeme smysl tradičních hodnot, rodiny a zázemí. Zlepšuje se životní prostředí,“ přemýšlí galerista Martin Kodl. Obdivuje, jak jsou lidé tvořiví a dovedou si pomáhat, cení si práce lékařů, zdravotníků, vědců i sociálních pracovníků. A ke slovu přicházejí i moderní technologie, které aukčním domům teď v mnohém usnadňují situaci.