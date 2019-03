Australští blázni v Brně. Noc bláznů otevírá vtipnou diskuzi o tom, co je ještě normální

BRNO Australskou komedii Noc bláznů, která před časem obešla domácí jeviště, nyní v novém překladu a v režii Šimona Dominika uvedla činohra Národního divadla Brno. Na jevišti Mahenova divadla vzniklo odlehčené představení, které však prorůstá i temnějšími podtóny textu o lidech mimo normu i normální život.

Text Louise Nowry – jak zčásti naznačuje název – se odehrává na psychiatrii. Právě zde má začínající režisér Lewis v arteterapeutickém programu nastudovat s pacienty divadelní představení. Kulisy tohoto příběhu z blázince připomenou jiné slavné tituly, jako je Keseyho Přelet nad kukaččím hnízdem či Weissova hra o Maratovi. U Nowry však metaforický rozměr blázince coby rámcového prostředí, které má u diváka vyvolat polemický pohled na společenský systém a zavedený úzus normálnosti v něm, ale nefunguje jako u zmíněných hitů.

Nadšený divadelník Lewis chce své svěřence umělecky léčit pomocí Brechta, ale chovanec Roy jej přesvědčí, že se bude zkoušet cosi podle Mozartovy opery Cosi fan tutte, byť nikdo ze zúčastněných neumí zpívat. Ústředním tématem hry není šílenství (Kesey) či politikum (Velká francouzská revoluce u Weisse), ale spíše překračování překážek a stanovování vysokých cílů. Nutno dodat, že Nowrova švanda není tak vrstevnatá jako obě zmiňované hry z blázinců.

Šimon Dominik správně pochopil, že tento populární australský text ovšem není jenom komedie o umanutých vyšinutcích, jejichž operní a jiná nedostatečnost rozesmává. Vyrobil zábavné divadlo, ale neždímá švandu ze situací a slovního humoru stůj co stůj. A ve zdařilém závěru nechává naplno problesknout to, co vás napadá už od počátku. Že tito pacienti-herci, kteří neustále naráží na své diagnózy (pyromanie, drogová závislost, maniodepresivita, obsedantní myšlení), jsou zejména lidé zatěžkaní traumaty z dětství, rodiny i partnerských vztahů. Ostatně i hlavní hrdina Lewis po útrpném zkoušení s blázny radikálně mění život a kurz svých dosavadních životních postojů a hodnot.

Nowrova hra je psána jako retro ze 70. let, v němž jsou i narážky na protesty proti válce ve Vietnamu. Brněnský tým správně posunul text do současnosti, děj zůstal v Austrálii, jen Vietnam tady vystřídal Afghánistán. Zajímavé je řešení scénografa Karla Čapka. Nowrův originál se odehrává ve vyhořelém divadelním sále u psychiatrie a zdůrazňuje tak rozměr divadla na divadle. Tato polopatistika v Mahenově činohře odpadla. Pro obecnější metaforu bizarního prostředí, situací i lidí se v Brně vše odehrává na dně zchátralého, rozpadajícího se bazénu se skokanskou věží, startovacími bloky i vyhořelými toaletami a šatnami. Je to efektní i funkční. Chválit lze i kostýmy Terezy Vašíčkové, která chovance a zaměstnance obula do odporných růžových crocsů.

Hra plná komických situací a dialogů o tom, kdo a co je vlastně normální, je výbornou příležitostí pro herce. A právě herectví většiny zúčastněných lze označit za největší plus inscenace. Tomáš Šulaj v roli Roye občas sice přehání, ale nejde mu upřít energičnost. Uměřenou civilní podobu pro svého mladého rejžu našel Roman Blumaier. Jeden z nejlepších komediálních výkonů dvouapůlhodinového večera nabízí Tereza Groszmannová jako pomatená Ruth trpící děsivými obsesemi. Publikum rozesmává, ale také ukazuje popletený vnitřní svět své postavy. Také Martin Sláma vystavil uvěřitelně působícího bývalého právníka Henryho, který koktavě bojuje s rozlišováním reality. Korunou večera je potom sborový výstup (korepetice Petr Svozílek), v němž pěvecky neškolení činoherci kousek Mozartovy opery efektně a naživo odezpívají.