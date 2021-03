Autorizuj se, nebo se nedívej. Netflix si chce došlápnout na sdílení hesel

LOS ANGELES Streamovací služba Netflix testuje novou metodu, jež má za úkol ověřit, zda mají uživatelé oprávnění službu sledovat. Jde hlavně o případ sdílených účtů.

Je pravdou, že Netflix v podmínkách používání služby zakazuje sdílení jednoho účtu mimo osoby žijící v jedné domácnosti. Nařízení je to poměrně vágní a jeho dodržování je navíc prakticky nemožné ověřit. To by se brzy mohlo změnit.

„Tento test má za úkol zjistit, zda má konkrétní divák oprávnění Netflix sledovat,“ píše společnost v tiskovém prohlášení. Když se nyní někdo bude chtít přihlásit ke sdílenému účtu, vyskočí mu upozornění, že se musí autorizovat přes jeden z emailů, se kterými je daný účet propojený.

Uživatel sice může toto ověřování přeskočit, ale upozornění mu budou za blíže nespecifikovaný čas vyskakovat opakovaně. „Černý pasažér“ kvůli tomu bude mít citelně horší divácký zážitek. Pokud navíc upozornění přeskočí vícekrát, Netflix se vypne a vyzve ho k založení vlastního účtu.



Zatím ale půjde opravdu jen o testovací verzi této metody. Netflix k opatření přistoupil poté, co mu během pandemie raketově vystřelila sledovanost. Minulý měsíc přesáhl hranici 200 milionů předplatitelů a meziročně mu vzrostla hodnota akcií téměř o 50 %.