Zkáza je blízko. Avengers v novém traileru naznačují, čím v prosinci udeří v kinech

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  11:02aktualizováno  11:02
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Marvel se ze všech sil snaží vzkřísit doby, kdy jeho filmy kralovaly kinosálům a mlely konkurenci na prach. Návrat k zlatonosné slípce Avengers s podtitulem Doomsday, v níž se v roli záporáka vrací Robert Downey Jr., bude mít premiéru 17. prosince. Trailer napoví, nač se můžeme těšit.

Karty jsou rozdány k partii ve velkém stylu. Režijně nové Avengers obhospodařili bratři Anthony a Joe Russovi, kteří natočili už předchozí snímky Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame, který v kinech stržil téměř 2,8 miliardy dolarů.

Plakát k filmu Avengers: Doomsday
Plakát k filmu Avengers: Doomsday
Elizabeth Olsenová, Aaron Taylor-Johnson, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johanssonová a Jeremy Renner ve filmu Avengers: Age of Ultron (2015)
Avengers
10 fotografií

Do marvelovského universa se v Doomsday vrátí Robert Downey Jr., ovšem nikoliv jako Tony Stark/Iron Man, nýbrž jako záporák Victor von Doom. Neboli Doctor Doom. Znovu se setkáme také s Chrisem Evansem, opět v roli Steva Rogerse (Captain America). A chybět nebude ani Thor v podání Chrise Hemswortha nebo Paul Rudd alias Ant-Man, civilním jménem Scott Lang.

V Avengers: Doomsday do dění zasáhne rovněž Fantastická čtyřka a také X-Men, což mimo jiné znamená hereckou účast Iana McKellena coby Erika Lehnsherra/Magneta. Uvidíme tedy, zda se zlaté časy Marvelu vrátí a po rozpačitých počinech z minulých let usedne komiksový moloch opět na trůn popcornové zábavy.

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