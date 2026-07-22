Zkáza je blízko. Avengers v novém traileru naznačují, čím v prosinci udeří v kinech

Karty jsou rozdány k partii ve velkém stylu. Režijně nové Avengers obhospodařili bratři Anthony a Joe Russovi, kteří natočili už předchozí snímky Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame, který v kinech stržil téměř 2,8 miliardy dolarů.
Do marvelovského universa se v Doomsday vrátí Robert Downey Jr., ovšem nikoliv jako Tony Stark/Iron Man, nýbrž jako záporák Victor von Doom. Neboli Doctor Doom. Znovu se setkáme také s Chrisem Evansem, opět v roli Steva Rogerse (Captain America). A chybět nebude ani Thor v podání Chrise Hemswortha nebo Paul Rudd alias Ant-Man, civilním jménem Scott Lang.
V Avengers: Doomsday do dění zasáhne rovněž Fantastická čtyřka a také X-Men, což mimo jiné znamená hereckou účast Iana McKellena coby Erika Lehnsherra/Magneta. Uvidíme tedy, zda se zlaté časy Marvelu vrátí a po rozpačitých počinech z minulých let usedne komiksový moloch opět na trůn popcornové zábavy.