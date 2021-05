Až 700 návštěvníků. Od pondělí bude možné pořádat venkovní kulturní akce, o týden později se přidají ty uvnitř

Od pondělí 17. května bude možné pořádat kulturní akce venku s maximální účastí 700 diváků. Podmínkou bude buď absolvování testu, odstup nejméně 14 dnů od očkování, nebo nejvýše 90 dnů od prodělání nemoci covid-19. Na tiskové konferenci po jednání vlády to v pondělí řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Kulturní akce, které se konají v uzavřených prostorách, vláda zřejmě povolí o týden později.

Podle Zaorálka se nepovedlo oproti původní dohodě s resortem zdravotnictví prosadit možnost pořádat od stejného data i kulturní akce uvnitř. Vláda ale podle něj přijala usnesení v tom smyslu, že pokud bude pokračovat příznivý trend a během dalšího týdne se docílí vývoje 75 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel za týden, tak s účinností od 24. května bude možné pořádat i kulturní akce uvnitř.



Podmínkou bude maximální obsazení 50 procent kapacity míst k sezení a nejvíce 500 lidí uvnitř a 1000 lidí venku a opět buď očkování, test, nebo odstup od prodělané nemoci ne delší než 90 dní.

Ministerstvo kultury dnes také představilo své balíčky pro obnovení kulturního života. Dnes zmíněná rozvolnění platná od 17. května, případně od 24. května spadají do balíčku s číslem tři. Pro oba termíny platí, že prostor, kde se akce koná, bude rozdělen na dva sektory. Od 17. května nebude možné konzumovat jídlo a pití na akcích, které budou v té době povolené, od 24. května by konzumace měla odpovídat pravidlům, která budou v té době platit pro stravovací služby.

V balíčku číslo čtyři ministerstvo kultury navrhuje od 14. června při incidenci 75 nakažených týdně na 100.000 lidí akce s maximální účastí 2000 lidí venku a 1000 uvnitř s tím, že kapacita venku je neomezená, vnitřní by mohla být stále jen padesátiprocentní. Stále by diváci měli mít ochranu dýchacích cest. Od 1. července a s incidencí 50 nakažených na 100 tisíc lidí by se mohlo venkovní akce zúčastnit až 5000 lidí, uvnitř 2000. Od téhož data by měla přestat platit povinnost evidence návštěvníků.

Bez omezení kapacity by se kulturní akce mohly konat až od 1. září s tím, že podle vývoje epidemické situace by se mohly akce omezit na lokální úrovni.