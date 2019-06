Backstreet Boys se po deseti letech vracejí do pražské O2 Areny, představují nové album

Praha Jedna z nejúspěšnějších amerických chlapeckých kapel Backstreet Boys vystoupí v sobotu v pražské O2 areně. V rámci svého halového turné představí nové album, které pod názvem DNA vyšlo na začátku letošního roku. Nahrávku uvedl nový singl Chances. Backstreet Boys na svém kontě mají více než dvě desítky celosvětově úspěšných singlů a po světě prodali více než sto miliónů nahrávek.

Převážně dívčí publikum roztleskala kapela v pražské O2 areně při svém premiérovém vystoupení v listopadu 2009, kdy vedle hitů představila aktuální album This Is Us. Jejich show podle pořadatelů sledovalo téměř 5000 diváků.



DNA World Tour zahájili Backstreet Boys 11. května v Lisabonu. Během tří měsíců budou vystupovat po celé Evropě a Severní Americe. „Díky všem úspěchům a pádům naší kariéry jsme se naučili, že to není o nás jako o jednotlivcích, ale o tom, co je pro skupinu nejlepší,“ uvedl zpěvák a tanečník Howie Dorough.

Kapelu vytvořil americký obchodník Lou Pearlman, kterého inspiroval úspěch New Kids on the Block na konci 80. let. Po řadě konkurzů v letech 1992 a 1993 vybral AJ Mcleana, Nicka Cartera a Howie Dorougha. Kapelu na pětici doplnili Kevin Richardson a jeho bratranec Brian Littrell. Vrcholem úspěchů Backstreet Boys bylo album Millenium z roku 1999, které se usadilo na špici amerického žebříčku a obrovský prodejní zájem skupině vynesl třináctinásobnou platinovou desku.