Film Pan Nikdo proti Putinovi získal prestižní cenu BAFTA za nejlepší dokument

  20:00aktualizováno  21:12
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Vznikl v české koprodukci a je nominován i na Oscara. Cenu za nejlepší film získala Jedna bitva za druhou, kde hlavní roli ztvárnil Leonardo DiCaprio. Režisér snímku Paul Thomas Anderson si také odnesl cenu akademie.
Z plakátu filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Z plakátu filmu Pan Nikdo proti Putinovi | foto: Bontonfilm

Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Režisér dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi David Borenstein (vlevo)...
Film Jedna bitva za druhou
Oscarové filmy na HBO Max
49 fotografií

Herec Leonardo di Caprio si ve filmu zahrál vyhořelého revolucionáře, který pátrá po své dceři.

Pan Nikdo proti Putinovi ruského režiséra Pavla Talankina a amerického dokumentaristy působícího v Kodani Davida Borensteina vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK. Dokumentuje propagandu na škole v jednom městě za Uralem zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

Borenstein o Talankinovi řekl, že ještě „před dvěma lety byl učitelem a teď tu stojí jako vítěz ceny BAFTA“, píše BBC na svých internetových stránkách. Poděkoval mu za statečnost, jakou vyžadovalo propašovat natočený materiál z Ruska. Podle Borensteina je potřeba více Panů Nikdo.

V sekci dokumentů bylo nominováno celkem pět snímků, kromě Pana Nikdo proti Putinovi to byl třeba film 2000 metrů do Andrijivky, ve kterém jsou záběry z malých kamer, jež měli u sebe ukrajinští vojáci bránící svoji zemi proti Rusku.

Tento víkend zaznamenal úspěch i česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki, který v sobotu dostal na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale cenu za nejlepší dokument. Snímek v Berlíně získal také vedlejší Caligariho cenu.

Mezinárodní úspěch měl z českých dokumentů například i časosběrný snímek René režisérky Heleny Třeštíkové. V roce 2008 dostal Evropskou filmovou cenu, označovanou za evropského Oscara.

