Banderas s Oldmanem okradli Streepovou. V novince o Panama Papers jde hlavně o peníze

Snímek The Laundromat (Prádelna) se točí okolo kauzy Panamských dokumentů (Panama Papers). Hvězdně obsazené komediální drama se divákům představí na filmovém festivalu v Benátkách. Na internetu ale tvůrci zveřejnili ukázku.

Jürgen Mossack (Gary Oldman) a Ramón Fonseca (Antonio Banderas) jsou těžce „za vodou“. Jejich právnická firma sídlící na Panamských ostrovech totiž pomáhá mezinárodní klientele prát špinavé peníze. Tím pomáhají miliardářům být bohatšími a chudáci díky nim ještě více zchudnou.

Jedním z poškozených je i vdova Ellen Martinová (Meryl Streepová). Ta si ale nenechá nic líbit a vydá se tajemné firmě po stopách. Postupně nachází důkazy, které rozpoutají jednu z největších investigativních kauz novodobé historie.



Snímek je volnou dramatizací faktografické knihy Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite (česky zatím nevyšla), kterou napsal publicista Jake Bernstein. Prádelna se divákům v Benátkách představí v premiéře 1. září. Snímek je nominován na Zlatého lva za nejlepší film.

Ve filmu si kromě výše zmíněných herců zahraje i David Schwimmer, Jeffrey Wright, Matthias Schoenaerts, Sharon Stoneová, Will Forte nebo Chris Parnell.

Steven Soderbergh se proslavil hlavně jako tvůrce trilogie Dannyho parťáci. Na svém kontě má ale například i oblíbenou Erin Brockovich (2000) s Julii Robertsovou v hlavní roli. Jako jeden z prvních snímků v roce 1991 zpracoval i pražské osudy spisovatele Franze Kafky ve filmu Kafka. Démony zmítaného českého Němce si zahrál Jeremy Irons. Za film Traffic - Nadvláda Gangů (2000) získal Oscara. Snímek Sex, lži a video (1989) zase ohromil porotu na festivalu Cannes, která mu udělila prestižní Zlatou palmu.