Agentura Reuters se ve zprávě zveřejněné na svém webu podělila o výsledky pátrání po Banksym. Tento proslulý guerillový pouliční umělec, jehož kontroverzní díla se prodávají za miliony dolarů, byl v pátek na základě podrobného vyšetřování identifikován jako jednapadesátiletý Robin Gunningham z anglického Bristolu.
Zpráva zjistila, že Gunningham si v roce 2008 změnil jméno na Davida Jonese – jedno z nejběžnějších britských mužských jmen – aby se vyhnul identifikaci.
„Je to jedno z nejoblíbenějších jmen v Británii, tak běžné, že mu pomáhá skrývat se na očích všech,“ uvádí zpráva.
V roce 2008 byla přitom britským deníkem Daily Mail zveřejněna fotografie, na které je „zaručeně“ Banksy. Identifikovali ho jako Robina Gunninghama. Narodil se 28. července 1973 Peterovi a Pamele Gunninghamovým a má starší sestru Sarah. V jedenácti letech začal docházet do veřejné školy Bristol Cathedral School. Rodina však muže na fotografii nepoznává a matka navíc popřela, že by měla syna. Že by snímek zachycoval Banksyho, navíc popřel i jeho manažer.
Agentura Reuters však nyní přišla s dalším důkazním materiálem, který Robina Gunninghama identifikuje jako notoricky známého umělce.
Po stopách Banksyho
Reportéři podnikli cestu do válkou zmítané Ukrajiny, kde Banksy vytvořil sérii nástěnných maleb, včetně Muže ve vaně ve vesnici Horenka, a video z výpravy zveřejnili na svém Instagramu. Novináři vyzpovídali možné svědky, mezi nimi také Tetjanu Reznyčenkovou. Ukázali jí fotografie graffiti umělců, o kterých se šušká, že by mohli stát za maskou Banksyho – Thierryho Guettu, Robina Gunninghama a Roberta del Najy.
Reznyčenková potvrdila, že se dvěma autory Muže ve vaně, mluvila, viděla je bez masky a uvařila jim kávu. Zjistili také, že je měl navíc doprovázet Giles Duley, muž s jednou rukou a dvěma protézami nohou.
Žena se pozastavila nad jednou fotografií, ačkoliv popřela, že by muže na ní viděla – Roberta del Najy, frontmana kapely Massive Attack. Zdroj agenturu krátce nato informoval, že v kyjevském hotelu Hilton na hudebníka osobně narazil.
Později dostali reportéři od lidí obeznámených s ukrajinskými imigračními postupy potvrzení, že Duley a Del Naja skutečně na Ukrajinu vstoupili 28. října 2022 – krátce předtím, než se začaly objevovat Banksyho graffiti. Neexistovaly však žádné důkazy o tom, že by v tomto období na Ukrajinu cestoval Gunningham. Ostatně ani Guetta nebo jakýkoli jiný z údajných Banksyů. Kdo byl tedy druhý z autorů Muže ve vaně?
Dalším vodítkem, kromě ohromného množství materiálu, který objevili důkladným prozkoumáním internetu, fór, rozhovorů, hovorů s Banksyho kolegy i přáteli, byla reportérům stará policejní zpráva z roku 2000, ve které se Banksy přiznal k vandalismu billboardu v New Yorku.
„Z dokumentů vyplývá, že 18. září 2000 v 4:20 ráno našly úřady muže, který ničil billboard na střeše budovy na adrese 675 Hudson Street. Jelikož škoda přesáhla 1 500 dolarů, policie se ho pokusila obvinit z trestného činu. Mezi dokumenty je i ručně psané přiznání tohoto muže,“ uvedla agentura Reuters. Nebyl to Del Naja, kdo poškodil billboard. Muž, který se přiznal, byl Robin Gunningham.
Agentura Reuters dochází k závěru, že Daily Mail měl v roce 2008 pravdu a Gunningham je skutečně Banksym. Hudebník Del Naja je Banksyho „partner in crime“ a s tvorbou maleb občas pomáhá. Důvod, proč o něm imigrační zdroje neměly informace, je jednoduše ten, že si změnil jméno. Z výzkumu dat a jejich porovnávání dospěli k závěru, že Banksy v roce 2022 překročil ukrajinskou hranici pod jménem David Jones.
Vypátrali, že jistý David Jones skutečně na Ukrajinu přicestoval právě, když dorazil i del Naja, a odjel 2. listopadu, když odcestovali i del Naja s Duleym. Podařilo se jim také zjistit datum narození, které měl Jones uvedené v pase – shodovalo se s datem narození Robina Gunninghama.
Banksy trvá na zachování své anonymity, aby mohl plně vyjádřit uměleckou integritu beze strachu z cenzury či trestního stíhání a také kvůli osobnímu bezpečí. Agentura Reuters však obhájila zveřejnění Banksyho jména s tím, že „veřejnost má velký zájem o poznání identity a kariéry osobnosti, která má tak hluboký a trvalý vliv na kulturu, umělecký svět i mezinárodní politickou debatu.“